Universitario confirmó baja de mediocampista por el resto de la Liga 1 2026: "Nuestro..."

La temporada ya comenzó en el fútbol peruano tras la fecha 1 del Torneo Apertura. En ese sentido, Universitario de Deportes le dio una fuerte noticia a todos sus hinchas tras confirmar que destacado mediocampista se perderá toda la Liga 1 2026 y tampoco disputará la Copa Libertadores con los merengues. Sin duda alguna este dato generó diversas reacciones entre sus aficionados.

Mediante su cuenta oficial de 'X', la 'U' confirmó que uno de sus volantes no estará bajo las órdenes de Javier Rabanal en lo que resta de la presente campaña. Nos referimos a Esteban Cruz Varona, quien recientemente fue prestado a Unión Comercio de la Segunda División del Perú por todo lo que queda del presente año, ya que busca tener mayor continuidad y en tienda crema parece una misión imposible. Los titulares son indiscutiblemente Jairo Concha, Martín Pérez Guedes y Jesús Castillo.

"Nuestro defensa Esteban Cruz Varona jugará a préstamo en Unión Comercio la temporada 2026. ¡A demostrar tu garra, Esteban!", precisó Universitario de Deportes en sus redes sociales, confirmando la salida de su futbolista a la Liga 2, por lo que de esta forma se perderá toda la Liga 1 2026. Claro, salvo que los cremas deseen deshacer la cesión a mediados de temporada.

Universitario

Universitario cedió a su mediocampista.

¿Hasta cuándo tiene contrato Esteban Cruz en Universitario?

El mediocampista todavía debe volver a la 'U' una vez acabe su préstamo a finales de este año, ya que todavía mantiene vínculo legal con la institución de Ate. Sin embargo, el contrato de Esteban Cruz con los merengues termina el 31 de diciembre de este 2026, por lo que quedará libre para firmar por cualquier otro club o renovar si es que se lo proponen.

Esteban Cruz ha jugado en la selección peruana

El pivote también ha contado con experiencia en la selección peruana, aunque no en la categoría absoluta sino en la Sub-20. En total, el jugador de Unión Comercio ha disputado 10 partidos con la camiseta nacional y quiere destacar esta campaña para obtener el llamado de Mano Menezes.

