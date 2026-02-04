Se fue de Alianza Lima en busca de oportunidades y ahora destaca a Universitario: "Más fuerte"

Alianza Lima es uno de los clubes más formadores del fútbol peruano y ha contado con grandes figuras en sus filas. No obstante, no todas han logrado brillar con el primer equipo y se terminaron marchando sin pena ni glorias. Este es el caso de un futbolista que cambió la blanquiazul para jugar en Universitario y ahora no dudó en destacar a los cremas.

Se fue de Alianza Lima y ahora destaca a Universitario

Uno de los futbolista que prometía en su paso por las menores de Alianza Lima era el mediocentro nacional Hernán Lupu, quien ahora milita en Alianza Atlético. Sin embargo, sorpresivamente dejó el equipo sin haber podido debutar con el primer equipo y se fue al eterno rival Universitario, donde completó su etapa formativa.

Recientemente, el pivote conversó con 'Pase Filtrado' y al ser consultado por como fue su adaptación con la escuadra merengue no dudó en halagarlos al afirmar que, en comparación con los blanquiazules, los entrenamiento con la 'U' eran mucho más exigentes, lo que le sirvió de gran manera en su formación.

Hernán Lupu puso por encima a Universitario sobre Alianza Lima. Composición: Líbero

"Fue muy duro al inicio. La exigencia física (en Universitario) era mucho mayor, los entrenamientos eran de cuatro o cinco horas y yo venía de otro ritmo. La primera semana la pasé muy mal, incluso pensé en regresar. Pero con el tiempo me fui adaptando y se fue formando una mentalidad más fuerte. Aprendí mucho en la ‘U’, sobre todo en intensidad, en competir y en no bajar nunca el ritmo"

Del mismo modo, el futbolista señaló que tenía el deseo de quedarse jugando con Alianza Lima y firmar contrato profesional. No obstante, pese a su destacado rendimiento, el club no se mostró interesado y terminó concretando su salida.

"En 2021 tuve uno de mis mejores años. Jugué todo el Sub-18, no me perdí ningún partido, hice siete goles siendo central y llegamos a la final. Se hablaba de que algunos íbamos a firmar contrato, pero al final no se dio. Yo esperé hasta el último porque le tengo un cariño muy grande a Alianza", acotó.

Hernán Lupu y su gran rendimiento en los últimos años

Durante los últimos dos años, Hernán Lupu se ha mantenido jugando activamente en las filas de Alianza Atlético, club donde ha logrado destacar de gran manera y adquirir una notable regularidad. De hecho, en la temporada 2025 fue nominado como jugador revelación de la Liga 1 e incluso recibió el llamado de la selección peruana para el amistoso ante Bolivia.

Trayectoria de Hernán Lupu