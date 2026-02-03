Universitario anuncia la fecha para el esperado debut de su delantero Sekou Gassama: "En..."

Desde antes de su llegada a Perú, se dejó fuertes comentarios sobre el fichaje de Sekou Gassama, incluso llegaron al punto de poner en duda este refuerzo principalmente por el tiempo que se tomó para sumarse a la pretemporada. Tras disputarse el primer partido de Universitario en la Liga 1 2026, Javier Rabanal anunció cuándo se podrá ver al delantero senegalés en acción con la camiseta crema.

Sekou Gassama es uno de los futbolistas que todavía no ha realizado su debut en Universitario. Su fichaje ha generado una gran expectativa entre los hinchas y muy pronto tendrán la posibilidad de disfrutar de la calidad del jugador que llegó como una de las promesas para conseguir el tetracampeonato.

Fecha para el debut de Sekou Gassama en Universitario

Universitario de Deportes jugó su primer partido oficial de la temporada y a pesar de las dificultades en el primer tiempo, Javier Rabanal pudo mover las piezas y en el segundo tiempo resolvió el partido para llevarse la victoria. Sin embargo, uno de los grandes ausentes fue Sekou Gassama, quien tendría su debut en dos fechas aproximadamente.

"Yo creo que cuando se cumplan unas cinco semanas de haber llegado y diría que entre dos o tres semanas si todo va bien, podría estar perfectamente para ser alineado. Se puede adelantar un poco, pero la verdad que físicamente ha venido bien, ha hecho bastante trabajo por su cuenta. Ya está trabajando con el grupo así es que ya es cuestión de que decida yo en qué momento está al nivel de los demás para meterlo. En un par de semanas debería estar listo para ser convocado", explicó Javier Rabanal en conferencia de prensa.

(Video: Jax Latin Media)

La trayectoria de Sekou Gassama se formó mayormente en equipos de España, Como el Almería, Real Valladolid, Rayo Vallecano, Máñaga, Eldnse y en Argelia jugó por el USM Alger. Ahora, espera llegó para luchar el puesto con Álex Valera.

