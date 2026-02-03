Dejó Universitario y ahora conmueve a hinchas de Alianza con firme confesión: "Mi lugar en el mundo"

Uno de los futbolistas que consiguió ganarse el aprecio de la afición de Alianza Lima es Pablo Lavandeira. El volante jugó en el equipo victoriano entre el 2022, 2023 y 2025, demostrando que es muy profesional, pese a su pasado en Universitario de Deportes. En ese sentido, a través de una reciente entrevista, la actual figura de FC Cajamarca lanzó una gran revelación.

Se fue de Universitario y ahora hace firme confesión sobre Alianza Lima

En diálogo con Teledeportes, Lavandeira recordó los inolvidables momentos que vivió con la escuadra blanquiazul hasta por 3 temporadas, razón por la cual, se animó a confesar que el conjunto aliancista ocupa un espacio muy especial en su corazón. Del mismo modo, mencionó el suceso que más lo marcó durante su paso por La Victoria.

Pablo Lavandeira llegó a FC Cajamarca tras su paso por Alianza Lima

"Me dio pena dejar el club, siempre lo digo y lo repito, Alianza Lima es mi lugar en el mundo. Las veces que he llegado me he sentido como en mi casa. Fue el club donde salí campeón nacional por primera vez y nunca voy a olvidar todos los momentos lindos que me han tocado vivir como la eliminación a Boca Juniors en la Bombonera. He pasado momentos hermosos", expresó.

A su vez, el mediocampista uruguayo nacionalizado peruano se refirió a un posible regreso a tienda blanquiazul en los próximos años, y no descartó que se pueda dar esta chance. "Quien sabe si en algún momento el tiempo haga que vuelva por allá", añadió.

Próximo partido de FC Cajamarca:

FC Cajamarca se prepara para recibir este lunes 9 de febrero a Deportivo Garcilaso por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Lavandeira apunta a ser pieza clave y con ello poder conseguir su primer triunfo esta temporada.

Los números de Pablo Lavandeira en Alianza Lima

Pablo Lavandeira ya ha hecho historia en Alianza Lima. El volante ofensivo registra oficialmente 15 goles y 13 asistencias de 77 partidos, números que evidencian su importante efectividad.