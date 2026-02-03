Alianza Lima y las 7 duras bajas que sufrirá para partido crucial ante 2 de Mayo por Libertadores

Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo este miércoles por la ida de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva más conocido como Matute. Sin embargo, el cuadro íntimo no llegará completo y tendrá 7 duras bajas, siendo las más recientes de Luis Ramos y Luis Advíncula.

Alianza Lima y las 7 bajas para recibir a 2 de Mayo por Copa Libertadores

Cabe resaltar que, el 'Rayo' y el exdelantero de América de Cali quedaron sentidos tras el duelo que afrontaron contra Sport Huancayo en la Ciudad Incontrastable, de manera que, tendrán que pasar por un proceso de recuperación con el objetivo de tratar de llegar al próximo choque de vuelta contra los dirigidos por Eduardo Ledesma.

Dentro de ese contexto, de acuerdo a la información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, a las ausencias de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por temas extra futbolísticos, se suman las de Josué Estrada y el mediocampista Jesús Castillo.

Alianza Lima presenta grandes ausencias para jugar contra 2 de Mayo/Foto: X

Este último, se encuentra en proceso de recuperación luego del cotejo contra Inter Miami de Lionel Messi donde sufrió de un "desgarro parcial del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Un dato importante es que, teniendo en cuenta el gran número de bajas, el comando técnico liderado por el estratega Pablo Guede, decidió incluir en la nómina de convocados a Esteban Pavez, Marco Huamán, Jiussepi García y Piero Cari, como novedades en el viaje a Paraguay.

Por el lado de 2 de Mayo, todo hace indicar que el plantel guaraní llegará con su plantel disponible para recibir a los íntimos, y principalmente con la convicción de tratar de lograr un triunfo tras la reciente goleada que sufrieron contra Nacional por la Liga Paraguaya 2026.