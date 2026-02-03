0

Alianza Lima sufre dos nuevas bajas para su visita a 2 de Mayo: no viajan a Paraguay por lesión

Alianza Lima no contará con dos elementos claves de cara al partido ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores. El club blanquiazul emitió un parte médico a través de sus redes sociales.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima sufre nuevas bajas para su estreno a nivel internacional en este 2026. Recientemente a través de un parte médico, se confirmó que dos nombres no viajarán a Paraguay y no estarán disponible para el partido de ida ante 2 de Mayo, por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima se enfrenta a 2 de Mayo por la Copa Libertadores

Los íntimos informaron que Luis Advíncula y Luis Ramos terminaron golpeados en el partido ante Sport Huancayo, por Liga 1, y se ha decido no incluirlos en la delegación que jugará en la localidad de Juan Caballero.

Recordemos que Alianza Lima ya no iba a poder contar con Jesús Castillo y Josué Estrada, por lo que en total son cuatro las bajas, sin contar a los jugadores separados por indisciplina.

Alianza Lima emitió parte médico sobre Advíncula y Ramos

El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente:

Luego del partido frente a Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga1 2026, Luis Advíncula y Luis Ramos presentaron algunas molestias.

Los exámenes médicos posteriores realizados arrojaron los siguientes resultados. Por su parte, Luis Advíncula presenta un diagnóstico de sacroileitis; mientras que Luis Ramos tiene una distensión del recto femoral izquierdo.

Bajo la mirada del departamento médico, ambos jugadores ya iniciaron los trabajos de fisioterapia. El club brindará información sobre su evolución.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

