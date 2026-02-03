Alianza Lima sufre dos nuevas bajas para su visita a 2 de Mayo: no viajan a Paraguay por lesión

Alianza Lima sufre nuevas bajas para su estreno a nivel internacional en este 2026. Recientemente a través de un parte médico, se confirmó que dos nombres no viajarán a Paraguay y no estarán disponible para el partido de ida ante 2 de Mayo, por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Los íntimos informaron que Luis Advíncula y Luis Ramos terminaron golpeados en el partido ante Sport Huancayo, por Liga 1, y se ha decido no incluirlos en la delegación que jugará en la localidad de Juan Caballero.

Recordemos que Alianza Lima ya no iba a poder contar con Jesús Castillo y Josué Estrada, por lo que en total son cuatro las bajas, sin contar a los jugadores separados por indisciplina.

Alianza Lima emitió parte médico.

El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente:

Luego del partido frente a Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga1 2026, Luis Advíncula y Luis Ramos presentaron algunas molestias.

Los exámenes médicos posteriores realizados arrojaron los siguientes resultados. Por su parte, Luis Advíncula presenta un diagnóstico de sacroileitis; mientras que Luis Ramos tiene una distensión del recto femoral izquierdo.

Bajo la mirada del departamento médico, ambos jugadores ya iniciaron los trabajos de fisioterapia. El club brindará información sobre su evolución.