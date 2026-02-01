- Hoy:
Alianza Lima tiene 2 bajas confirmadas para el paritdo con 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026
Alianza Lima jugará con 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026 y ya confirmó cuáles serán sus bajas para el partido internacional.
Es cuestión de días para que Alianza Lima se estrene en la Copa Libertadores 2026, ya que este miércoles enfrentará a 2 de Mayo por la Fase 1 del torneo internacional de Sudamérica. Sin embargo, la emoción de los íntimos se ha visto mermada por las bajas que ha confirmado el plantel para este compromiso. Ambos elementos son importantes en su posición.
Resulta que los de Matute no podrán contar con Jesús Castillo, quien tiene un esguince y estará ausente por lo menos tres semanas. El mediocampista nacional se perderá los dos duelos con el elenco paraguayo por la competición Conmebol y también, en caso clasifique, los encuentros con Sporting Cristal por la Fase 2. Un duro golpe para Pablo Guede.
Además, Alianza Lima tampoco tendrá a Josué Estrada en la defensa por lesión y esto es un dolor de cabeza para los blanquiazules, sobre todo porque ahora no cuentan con Carlos Zambrano tras haber sido separado por indisciplina. El director técnico argentino tiene mucho que pensar al momento de mandar su once inicial en Paraguay.
Las 2 bajas de Alianza Lima.
Es sumamente importante que los de La Victoria consigan un buen resultado para cerrar la llave con tranquilidad en el Estadio Alejandro Villanueva. Recordemos que deben pasar tres rondas para llegar a la tradicional Fase de Grupos de la Copa Libertadores este 2026. El año pasado lo consiguieron tras eliminar a Nacional, Boca Juniors y Deportes Iquique.
Alianza Lima vs. 2 de Mayo: hora y dónde ver
Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo este miércoles 4 de febrero y luego tendrá el duelo de vuelta el 11 del mismo mes, exactamente una semana después. Ambos partidos iniciarán a las 19.30 horas de Perú y contarán con transmisión exclusiva de ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica.
