Alianza Lima quiere dar el golpe con el fichaje de central que juega en Portugal, según portal

Pese a que el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 ha comenzado, el mercado de fichajes todavía no ha cerrado y Alianza Lima, al igual que los demás clubes del Perú, puede hacer contrataciones. En ese sentido, tras la separación por indisciplina de Carlos Zambrano, un medio internacional aseguró que los blanquiazules están interesados en un defensa central que actualmente se encuentra jugando en Portugal.

Como sabemos, la ausencia del 'León' ha provocado un enorme vacío en el plantel íntimo debido a que era uno de sus referentes en la parte de atrás. Por ello, ahora el prestigioso portal Transfermarkt, conocido por filtrar todo tipo de información sobre los futbolistas alrededor del mundo, reveló que los de Matute están tras los pasos de un futbolista peruano que milita en el FC Vizela de la Liga de Honra.

Nos referimos a Jean Pierre Rhyner, elemento suizo con ascendencia peruana que tiene 29 años y juega en la Segunda División de Portugal. El central recientemente renovó contrato con su club hasta el 30 de junio del 2027, por lo que si Alianza Lima quiere hacerse con su pase deberá negociar directamente con la otra institución deportiva. Aunque, es importante indicar que solo se trata de un rumor de Transfermarkt y de momento no hay mayor información al respecto.

Jean Pierre Rhyner en la mira de Alianza Lima.

¿Cuál es el valor de Jean Pierre Rhyner?

Actualmente, Jean Pierre Rhyner tiene un valor de 300 mil euros en el mercado de transferencias y es una de las cotizaciones más bajas de toda su carrera profesional, sobre todo si se compara con los 1.25 millones de euros. En aquel entonces el peruano jugaba para el Grasshopper Club Zurich, de Suiza.

Jean Pierre Rhyner es hincha de Alianza Lima

En una entrevista con ESPN, durante el año 2018, Jean Pierre Rhyner confesó lo siguiente: "En Europa hace mucho tiempo que soy hincha del Real Madrid y, pues bueno aquí que lo ven bien (muestra una camiseta). En Perú soy de Alianza Lima. Todo empezó por la familia en Perú que me habló bastante de Alianza”.

¿En qué clubes ha jugado Jean Pierre Rhyner?

