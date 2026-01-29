Alianza Lima goleó 8-2 a destacado rival y desató la emoción de los hinchas blanquiazules

Alianza Lima ha logrado ser bicampeón peruano con su equipo femenino en la Liga Femenina Peruana, y esto es un trabajo firme que viene llevando el club desde sus divisiones menores. Es por eso que la Sub-12 del cuadro íntimo logró vencer 8 a 2 a otro importante equipo en un torneo internacional.

Alianza Lima ganó 8-2 a fuerte rival y desató la algarabía a la hinchada blanquiazul

La categoría Sub-12 de Alianza Lima Femenino venció 8-2 a River de Comas en el Torneo CONMEBOL de la Liga Evolution Futsal 2026, logrando así su segundo triunfo consecutivo.

Si bien no es el equipo de fútbol, sino el de futsal del cuadro femenino de Alianza, las chicas están logrando dar lo mejor de sí para quedar en la historia del club blanquiazul.

Amy Miranda anotó 3 goles, mientras que Camila Huaynay marcó 2 y, por último, Mía Bravo hizo lo suyo con 2 anotaciones. Todas las mencionadas han logrado destacar en este importante torneo de menores.

En el encuentro pasado del Torneo de la Liga Evolution Futsal, organizado por la CONMEBOL, Alianza también tuvo una destacada actuación ante C.D. Villa Libertad Girls en la primera fecha.

En este duelo, las goleadoras del equipo de la categoría Sub-12 femenina de Alianza Lima fueron Alana Gamio con 2 goles y Camila Huaynay con 1.

Alianza Lima en el Torneo CONMEBOL de la Liga Evolution 2026

Cabe afirmar que Alianza Lima Femenino Sub-12 busca clasificar a la fase 2 del Torneo CONMEBOL de la Liga Evolution 2026 ganando la Fase 1 del torneo que se realiza en Lima.