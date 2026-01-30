- Hoy:
¿Por qué L1 MAX no transmite el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo? Conoce la fuerte razón
Alianza Lima y Sport Huancayo vienen afrontando la primera jornada del Torneo Apertura 2026, pero L1 MAX no transmite el encuentro por su señal de TV.
En las últimas horas, millones de aficionados estaban a la expectativa de ver el encuentro entre Alianza Lima vs Sport Huancayo. No solo aquellos que son hinchas de ambos equipos, sino que era el inicio de la nueva temporada 2026 de la Liga 1. Sin embargo, usuarios quedaron anonadados al ver que L1 MAX no transmitió el encuentro que se disputa en el IPD de Huancayo.
¿Por qué L1 MAX no transmite el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo?
Recientemente, LÍBERO pudo conocer que todo el equipo de producción de 1190 Sports se acercó al recinto deportivo para las instalaciones de las cámaras y demás equipos. No obstante, se determinó por medio de la Liga 1 y FPF que no ingresen por tener deudas con los clubes profesionales de la Primera División.
Esta medida no solo preocupa en este encuentro entre el 'Rojo Matador' y los blanquiazules, sino que se estima que la decisión se dé en todos los partidos de la primera jornada de la Liga 1 2026. De momento, ni la FPF, Liga 1 y L1 MAX se han pronunciado al respecto, por lo que usuarios han comenzado a sintonizar el cotejo mediante transmisiones en vivo de TikTok y Youtube.
Partido de Sport Huancayo y Alianza Lima no se transmitirá por TV.
Este incidente no solo se ha hecho fuerte en las últimas horas del inicio de la Liga 1 2026, sino desde hace semanas que ciertos directivos de los clubes profesionales han expresado su malestar por la deuda que tiene la casa televisora con el pago de los derechos de transmisión al primer equipo.
Programación fecha 1 de la Liga 1 2026
Viernes 30 de enero
- 12:00 p.m. - Sport Huancayo vs. Alianza Lima - Estadio IPD Huancayo (Huancayo)
- 3:15 p.m. - UTC vs. Atlético Grau - Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)
Sábado 31 de enero
- 1:00 p.m. - Sport Boys vs. Los Chankas - Estadio Miguel Grau (Callao)
- 3:15 p.m. - Juan Pablo II vs. FC Cajamarca - Complejo Deportivo Juan Pablo (Chongoyape)
- 6:30 p.m. - FBC Melgar vs. Cienciano - Estadio Monumental UNSA (Arequipa)
Domingo 1 de febrero
- 1:00 p.m. - Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal - Estadio Inca Garcilaso (Cusco)
- 3:15 p.m. - Alianza Atlético vs. Cusco FC - Estadio por confirmar
- 6:00 p.m. - Universitario vs. ADT - Estadio Monumental ‘U’ Marathon (Lima)
Lunes 2 de febrero
- 3:00 p.m. - Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua - Estadio Juan Maldonado (Cutervo)
