Alineaciones de Alianza Lima vs Sport Huancayo: el inédito once de Guede para debut en la Liga 1 2026

Alianza Lima se estrena en la Liga 1 2026 ante un complicado Sport Huancayo en la Incontrastable. El cuadro de Pablo Guede quiere iniciar con pie derecho la temporada en una ciudad de altura, lo que le daría motivación al plantel con miras a su estreno en la fase preliminar de la Copa Libertadores. Bajo este panorama, te damos conocer las alineaciones de cada elenco en busca de sumar los primeros tres puntos en el Torneo Apertura.

Alineación de Alianza Lima

Este es el once que trabaja Pablo Guede para el debut de Alianza Lima en la Incontrastable: Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Cristian Carbajal, Fernando Gaibor, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez, Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Todo apunta a que las novedades inician desde la zaga central en el cuadro blanquiazul: con Antoni como central, mientras que Carbajal como lateral izquierdo para este duelo en Huancayo. Seguido de ello, se ve nuevamente a Gianfranco Chávez como '6', quien tendrá una ardua labor sobre los 3259 m.s.n.m.

En la zona ofensiva, Pablo Guede apuesta por un atacante con experiencia en altura como Gaspar Gentile, quien estará al lado de un '9' como Paolo Guerrero y el desequilibrio que emite Eryc Castillo por las bandas.

Sport Huancayo anuncia partido ante Alianza Lima.

Alineación de Sport Huancayo

Este es la formación que elabora Roberto Mosquera para que Sport Huancayo respete la casa: Ángel Zamudio, Hugo Ángeles, Yoantan Murillo, Jimmy Valoyes, Jeremy Rostaing, Ricardo Salcedo, Leonardo Villar, Javier Sanguinetti, Nahuel Luján, Jeremy Canela y Yorleys Mena.

En el caso del 'Rojo Matador', tendrá armas de ataque muy novedosas a comparación del 2025. Con la inclusión de Canela y Mena, el cuadro de Sport Huancayo busca dar el golpe ante Alianza Lima, que quiere a como de lugar dar el primer paso hacia el título nacional de la edición 2026.

Vale aclarar, que Roberto Mosquera no podrá estar en la zona técnica, ya que en la fecha final del Clausura 2025 fue expulsado cuando dirigía a Alianza Universidad. Dado este panorama, el experimentado estratega estará observándolo desde las afueras del campo.