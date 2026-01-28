Alianza Lima conmueve tras despedirse de figura que jugó en Brasil: "Fuiste clave en el camino"

Alianza Lima tiene el desafío de ganar el tricampeonato nacional en la Liga Femenina 2026. Sin embargo, mientras todavía sigue abierto el mercado de transferencias, el club sigue anunciando salidas y también a sus nuevos fichajes. En medio de ello, recientemente se conoció que la escuadra victoriana se despidió de una de sus figuras más importantes en ofensiva.

Alianza Lima se despidió de figura que jugó en Brasil

Nos referimos a Annaysa Silva. Mediante sus redes sociales oficiales, Alianza Lima Femenino anunció la salida de la delantera brasileña que llegó a comienzos del 2025 como flamante contratación para el equipo de José Letelier. En su reciente pronunciamiento, la institución de Matute mostró su gratitud con la deportista extranjera debido al compromiso que tuvo a lo largo de la temporada.

"¡Gracias por todo, Annaysa! Fuiste clave en el camino que nos llevó a conquistar el Torneo Apertura, clasificándonos a la Copa Libertadores Femenina 2025. Con tu forma de jugar y sentir estos colores, te ganaste el corazón de la hinchada blanquiazul", indicó el cuadro blanquiazul en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Alianza Lima anunció la salida de Annaysa Silva para esta temporada/Foto: X

Así también, el club íntimo le deseó muchos éxitos a futuro en el equipo donde siga su carrera profesional. "Tu paso por Alianza Lima siempre será recordado con cariño. Te deseamos lo mejor y siempre las puertas estarán abiertas para ti", acotaron.

Annaysa Silva y su paso por Fluminense

Hay que recordar que, Annaysa Silva se incorporó a Alianza Lima Femenino el 2025, procedente de Fluminense de Brasil, tras ser una de las atletas más destacadas. Su experiencia y jerarquía en ofensiva fue fundamental para despertar la atención del conjunto victoriano. Sin embargo, una lesión impidió que pudiera dar a conocer todo su potencial en ataque.

Annaysa Silva: ¿en qué equipos ha jugado?