Alianza Lima puso fin a la espera y confirmó salida de futbolista: "Muchos éxitos"

¡Es oficial! Luego de que en los últimos días se rumorara mucho su salida oficial de Alianza Lima de cara a la temporada 2026, el club blanquiazul confirmó que su futbolista no va más y le hizo una despedida mediante un video en su cuenta oficial de 'X'. Esta noticia impactó mucho a sus hinchas, ya que presenta una enorme baja a poco de que comience el torneo del fútbol peruano.

Resulta que los íntimos anunciaron la partida de Sashenka Porras, una de sus principales delanteras y cuatro veces campeona de la Liga Femenina del Perú con el elenco victoriano. Desde hace días se venía esperando el comunicado oficial debido a que se sabía que la atacante nacional va a jugar todo este año en el Necaxa Femenil de México, teniendo así su primera experiencia profesional en el extranjero.

"¡Gracias por todo, Sashenka! Tu historia con Alianza Lima se queda para siempre: 4 títulos, entrega absoluta y momentos inolvidables defendiendo estos colores. Te deseamos muchos éxitos en tu siguiente reto profesional y lo mejor en esta nueva etapa en Necaxa", precisó Alianza Lima Femenino a través de sus redes sociales, junto al emotivo video que te dejamos a continuación.

Eso sí, es importante precisar que las blanquiazules informaron también que el club de La Victoria se quedó con el 50% de los derechos económicos de la futbolista. Es decir, si en un futuro Necaxa decide vender a Sashenka Porras a otro club, ya sea del extranjero o Perú, al cuadro de Matute le corresponderá recibir la mitad del dinero.

Alianza Lima jugará la Noche Blanquiazul Femenina 2026

Al igual que el plantel masculino, el cuadro femenino presentará a su plantel para la presente temporada en la Noche Blanquiazul 2026. Alianza Lima confirmó que enfrentará a Liga de Quito el próximo jueves 5 de febrero, en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute y frente a su numerosa hinchada que anhela el tricampeonato de la Liga Femenina este 2026.