0
EN DIRECTO
Universitario vs U de Chile por la Noche Crema
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul

Alianza Lima remece el mercado y anuncia a figura de la selección de Colombia: "En casa"

Alianza Lima sigue moviéndose en el mercado de pases y acaba de anunciar la llegada de una figura colombiana como su nuevo refuerzo para la temporada.

Angel Curo
Alianza Lima remece el mercado y anuncia a figura de la selección de Colombia
Alianza Lima remece el mercado y anuncia a figura de la selección de Colombia | Composición Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima tiene la obligación de conformar un plantel de alto nivel para cumplir todos sus objetivos esta temporada. La escuadra ‘íntima’ busca darle una nueva alegría a sus hinchas y conquistar el título nacional, ampliando su ya envidiable palmarés. Por ello, el club se movió en el mercado de fichajes y concretó la llegada en una figura de la selección de Colombia.

Alianza Lima e Inter Miami afrontarán la Noche Blanquiazul 2026.

PUEDES VER: Confirman nuevo canal de transmisión para ver Alianza Lima vs Inter Miami por Noche Blanquiazul

Alianza Lima remece el mercado y anuncia a figura de la selección de Colombia

Alianza Lima conoce el gran reto que tendrá en esta nueva temporada de la Liga Femenina 2026, donde buscará consagrarse como tricampeones nacionales y lograr una nueva hazaña en su historia. Con ese objetivo en mente, la dirección deportiva concretó el fichaje de la delantera Estefanía González.

"Nuevo refuerzo en casa", fue el corto mensaje que dejó el club, junto a una fotografía de los tatuajes que tiene la talentosa colombiana en el brazo, intentando a jugar con el misterio. Aunque, se destaca que la futbolista de 26 años ya luce la camiseta blanquiazul.

Estefanía González, Alianza Lima

Alianza Lima concretó el fichaje de Estefanía González.

Minutos después, Alianza Lima se animó a hacer oficial el fichaje de la jugadora colombiana y expresó su alegría por tenerla de regreso en el equipo. "¡Bienvenida de vuelta, Estefanía! ¡A dejarlo todo!", fue el mensaje que dejó el club en sus medios oficiales.

Cabe señalar que Estefanía González ya anteriormente ha defendido la camiseta de Alianza Lima, luego de que se convirtió en una de las contrataciones de las blanquiazules para disputar la Copa Libertadores 2025, donde jugó los 3 partidos en la etapa de grupos.

Estefanía González, Alianza Lima

Estefanía González fue presentada como nueva jugara de Alianza Lima.

Estefanía González y su paso por la selección de Colombia

Estefanía González es una de las mejores jugadoras del fútbol femenino de Colombia, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Esto la llevó a ser considerada en varias ocasiones con la selección colombiana, donde ya debutó con el primer equipo.

Trayectoria de Estefanía González

González ha desarrollado su carrera principalmente en su país, donde ha defendido camiseta de importantes equipos como Atlético Nacional e Independiente Medellín. Asimismo, ha jugado en Nacional de Uruguay y LFC Dornbirn de Austria. Su último paso en el extranjero fue en Alianza Lima.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Oficial: Movistar Deportes será el canal que transmitirá partido de club de la Liga 1 2026

  2. Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO HOY por la Noche Blanquiazul 2026: pronóstico, horarios y dónde ver

  3. Alianza Lima remece el mercado y anuncia a figura de la selección de Colombia: "En casa"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano