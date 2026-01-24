Alianza Lima remece el mercado y anuncia a figura de la selección de Colombia: "En casa"

Alianza Lima tiene la obligación de conformar un plantel de alto nivel para cumplir todos sus objetivos esta temporada. La escuadra ‘íntima’ busca darle una nueva alegría a sus hinchas y conquistar el título nacional, ampliando su ya envidiable palmarés. Por ello, el club se movió en el mercado de fichajes y concretó la llegada en una figura de la selección de Colombia.

Alianza Lima remece el mercado y anuncia a figura de la selección de Colombia

Alianza Lima conoce el gran reto que tendrá en esta nueva temporada de la Liga Femenina 2026, donde buscará consagrarse como tricampeones nacionales y lograr una nueva hazaña en su historia. Con ese objetivo en mente, la dirección deportiva concretó el fichaje de la delantera Estefanía González.

"Nuevo refuerzo en casa", fue el corto mensaje que dejó el club, junto a una fotografía de los tatuajes que tiene la talentosa colombiana en el brazo, intentando a jugar con el misterio. Aunque, se destaca que la futbolista de 26 años ya luce la camiseta blanquiazul.

Alianza Lima concretó el fichaje de Estefanía González.

Minutos después, Alianza Lima se animó a hacer oficial el fichaje de la jugadora colombiana y expresó su alegría por tenerla de regreso en el equipo. "¡Bienvenida de vuelta, Estefanía! ¡A dejarlo todo!", fue el mensaje que dejó el club en sus medios oficiales.

Cabe señalar que Estefanía González ya anteriormente ha defendido la camiseta de Alianza Lima, luego de que se convirtió en una de las contrataciones de las blanquiazules para disputar la Copa Libertadores 2025, donde jugó los 3 partidos en la etapa de grupos.

Estefanía González fue presentada como nueva jugara de Alianza Lima.

Estefanía González y su paso por la selección de Colombia

Estefanía González es una de las mejores jugadoras del fútbol femenino de Colombia, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Esto la llevó a ser considerada en varias ocasiones con la selección colombiana, donde ya debutó con el primer equipo.

Trayectoria de Estefanía González

González ha desarrollado su carrera principalmente en su país, donde ha defendido camiseta de importantes equipos como Atlético Nacional e Independiente Medellín. Asimismo, ha jugado en Nacional de Uruguay y LFC Dornbirn de Austria. Su último paso en el extranjero fue en Alianza Lima.