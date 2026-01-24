Se fue de Alianza Lima y ahora es el nuevo refuerzo de club de Estados Unidos

Alianza Lima está experimentando su mejor momento en la Liga Peruana de Vóley después de haberse coronado campeonas en 2024 y 2025, gracias al desempeño de sus destacadas jugadoras, incluida Fabiana Távara. Esta última dejó el club a mediados del año pasado y ahora se unirá al equipo estadounidense Eastern Florida State College de cara al 2026.

Según informó el medio periodístico 'Dosis de Voleibol', la armadora Fabiana Távara dejará su club Central Arizona College para fichar por Eastern Florida State College y así seguir preparándose académica y deportivamente.

"La armadora peruana Fabiana Távara sigue avanzando en su formación académica y deportiva en Estados Unidos, donde se preparará para una nueva etapa en su carrera universitaria al unirse al equipo de vóley del Eastern Florida State College Titans", reportó el medio local.

De esta forma, la voleibolista peruana, que tuvo paso por Alianza Lima, seguirá educándose sin dejar de lado su pasión por el vóley, pero ahora desde otro college de Estados Unidos.

Fabiana Távara en Alianza Lima

La voleibolista Fabiana Távara llegó a Alianza Lima en la temporada 2022-2023 proveniente de Circolo Sportivo Italiano y desde su llegada logró sumar dos estrellas con el club íntimo en la Liga Peruana de Vóley entre las ediciones 2024 y 2025.

Sin embargo, con el fin de seguir su carrera de psicología, decidió ir a Estados Unidos a prepararse en un college por dos años para luego ser trasladada a una Universidad durante tres o cuatro años. Todo esto sin dejar de lado su pasión por el vóley.