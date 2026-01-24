0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Villarreal por LaLiga
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul

Se fue de Alianza Lima y ahora es el nuevo refuerzo de club de Estados Unidos

Figura importante de Alianza Lima cerró su etapa en Alianza Lima y ahora es el flamante fichaje de un club de Estados Unidos de cara a la temporada 2026.

Luis Blancas
Dejó Alianza Lima y ahora es el fichaje de club de Estados Unidos
Dejó Alianza Lima y ahora es el fichaje de club de Estados Unidos | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima está experimentando su mejor momento en la Liga Peruana de Vóley después de haberse coronado campeonas en 2024 y 2025, gracias al desempeño de sus destacadas jugadoras, incluida Fabiana Távara. Esta última dejó el club a mediados del año pasado y ahora se unirá al equipo estadounidense Eastern Florida State College de cara al 2026.

Fecha 3 de la Liga de Vóley.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley: partidos de fecha 3 en la segunda etapa

Salió de Alianza Lima y ahora es el flamante fichaje de club de Estados Unidos

Según informó el medio periodístico 'Dosis de Voleibol', la armadora Fabiana Távara dejará su club Central Arizona College para fichar por Eastern Florida State College y así seguir preparándose académica y deportivamente.

fabiana tavara estados unidos

Fabiana Távara jugará en Eastern Florida State College Titans el 2026.

"La armadora peruana Fabiana Távara sigue avanzando en su formación académica y deportiva en Estados Unidos, donde se preparará para una nueva etapa en su carrera universitaria al unirse al equipo de vóley del Eastern Florida State College Titans", reportó el medio local.

De esta forma, la voleibolista peruana, que tuvo paso por Alianza Lima, seguirá educándose sin dejar de lado su pasión por el vóley, pero ahora desde otro college de Estados Unidos.

Fabiana Távara en Alianza Lima

La voleibolista Fabiana Távara llegó a Alianza Lima en la temporada 2022-2023 proveniente de Circolo Sportivo Italiano y desde su llegada logró sumar dos estrellas con el club íntimo en la Liga Peruana de Vóley entre las ediciones 2024 y 2025.

fabiana tavara alianza lima

Fabiana Távara jugó en Alianza Lima.

Sin embargo, con el fin de seguir su carrera de psicología, decidió ir a Estados Unidos a prepararse en un college por dos años para luego ser trasladada a una Universidad durante tres o cuatro años. Todo esto sin dejar de lado su pasión por el vóley.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley: partidos de fecha 3 en la segunda etapa

  2. Se fue de Alianza Lima y ahora es el nuevo refuerzo de club de Estados Unidos

  3. Destacada figura de la selección peruana firmó con Alianza Lima hasta el 2028: "Atacante..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más Deportes

Estados Unidos

Fútbol Peruano