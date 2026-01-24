0

Luis Advíncula se pronuncia sobre futbolista de Alianza Lima con contundente mensaje: "Respeto"

Luis Advíncula no dudó en pronunciarse sobre un futbolista de Alianza Lima que ha sido noticia a lo largo de la semana. ¿Qué pasó?

Diego Medina
Luis Advíncula se refirió a futbolista de Alianza Lima.
Luis Advíncula se refirió a futbolista de Alianza Lima.
Alianza Lima se presentó de gran manera ante sus hinchas con una goleada de 3-0 ante Inter Miami de Lionel Messi. Una de las figuras de la Noche Blanquiazul fue Paolo Guerrero, quien selló un doblete en la primera parte. Este hecho, generó que Luis Advíncula rompa su silencio y se dirija directamente al 'Depredador'.

Luis Advíncula se pronuncia sobre Paolo Guerrero

Como se conoce, Paolo Guerrero ha sido tendencia en redes sociales por ser presuntamente uno de los afectados en la gresca entre hinchas y jugadores en Matute, luego de que se informará la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

Ante todo este panorama, y el ambiente tenso que se vivió en la interna blanquiazul, Luis Advíncula tomó la palabra en redes sociales y compartió en su storie de Instagram uno de los goles del delantero ante Inter Miami. El refuerzo blanquiazul pide respeto hacia el capitán por todo lo que viene demostrando con camiseta 'íntima'.

"Respeto máximo capitán, Paolo Guerrero", escribió Luis Advíncula en su storie de Instagram con la imagen del atacante de Alianza Lima.

Luis Advíncula, Paolo Guerrero

Luis Advíncula se refirió a Paolo Guerrero en redes sociales.

Paolo Guerrero evitó hablar de la gresca con hinchas

Luego del partido ante Inter Miami, Paolo Guerrero se dirigió a zona mixta para expresar su sentir sobre la victoria ante Inter Miami. Sin embargo, al ser consultado por lo que se vivió en la interna de Alianza Lima, el capitán no hizo caso a las consultas y evitó dar declaraciones.

"No te voy a hablar. No voy a hablar de eso", indicó en zona mixta.

