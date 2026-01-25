Butters asegura que Pedro Aquino participó de la indisciplina junto a Zambrano, Peña y Trauco

Hace pocos días se filtró la fuerte noticia de una denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, a quienes una mujer argentina de 22 años acusó de agresión durante la concentración de Alianza Lima en Uruguay. Ante ello, el cuadro blanquiazul decidió separar indefinidamente a los tres futbolistas en cuestión y ahora ha surgido un posible cuarto integrante, ya que Phillip Butters aseguró que Pedro Aquino también estuvo en la habitación del hotel junto a sus compañeros.

Si bien las autoridades siguen investigando si realmente los deportistas abusaron de la mujer, lo que sí se confirmó fue el acto de indisciplina que cometieron, ya que beber alcohol y meter féminas a sus cuartos en plena pretemporada está estricamente prohibido. Por ello, el caso ha molestado demasiado a los hinchas y ahora todos tienen la mirada centrada en el volante con paso por el América de México, ya que también habría estado implicado, aunque no fue denunciado.

"En la noche del supuesto abuso, Zambrano intentó que Advincula también baje al cuarto donde bebían alcohol con las señoritas; sin embargo Advincula se negó. El que sí se sumó fue Aquino. Todo esto está en video", precisó Phillip Butters, generando así más caos en Alianza Lima, ya que ahora deberá analizar si esto es cierto para separar al mediocampista del plantel al igual que a sus otros compañeros.

Eso sí, el comunicador también aclaró que Pedro Aquino no se quedó el resto de la noche junto a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, sino que se fue junto a Sergio Peña, motivo por el cual no fue denunciado por la joven argentina. Recordemos que todavía no se verificado la agresión, por lo que las autoridades siguen investigando y las defensas de los futbolistas continúan trabajando para esclarecer los hechos.

Pedro Aquino llegó el año pasado a Alianza Lima.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pedro Aquino en Alianza Lima?

Recordemos que Pedro Aquino no pertenece a Alianza Lima como los otros futbolistas mencionados, sino que únicamente se encuentra a préstamo del Santos Laguna de México y la cesión termina en junio de este 2026. Por ello, si se confirma su indisciplina, probablemente los blanquiazules lo separen definitivamente para que retorne a la Liga MX.