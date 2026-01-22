La firme decisión de la policía argentina con la mujer que denunció a Zambrano, Peña y Trauco

Alianza Lima se ha visto envuelto en un grave caso de presunta violencia sexual después de que desde Argentina, la cadena 'A24' informara que Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña han sido denunciados por una mujer argentina de 22 años. Posteriormente, la policía argentina tomó una decisión con la denunciante tras este grave asunto.

Mujer que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña cuenta con botón antipánico

El periodista del medio argentino 'A24', Javier Díaz, fue el primero en informar sobre la denuncia presentada por una joven argentina contra Zambrano, Peña y Trauco por presunta violencia sexual durante la concentración de Alianza cuando disputaban la Serie Río de La Plata en Uruguay.

Ahora, el mismo, reveló a Radio Programas del Perú (RPP) que la mujer que denunció este caso a las autoridades judiciales en Argentina y que envuelve al cuadro blanquiazul cuenta con un botón antipánico para alertar cualquier situación de riesgo que la afecte. Esta medida fue tomada por la Policía argentina.

Video: RPP

"La denuncia, obviamente, que ha tomado el Juzgado Criminal y Correccional número 14, a cargo del doctor Rabbione, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, se le ha impartido una medida a la Policía de la Ciudad, al Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, para que le otorguen un botón antipánico. Esto normalmente es un procedimiento que se ejecuta, llegado el caso, que la víctima sí lo requiera o se le ofrece ante un hecho, entre otros, como este que estamos conociendo", fueron las palabras del comunicador Díaz.

Además, Javier Díaz manifestó que cuando la mujer presuntamente abusada se encontraba internada en el Hospital Muñiz, tenía el acompañamiento de efectivos de la policía femenina.

El medio argentino 'A24' informó a través de su noticiero que una mujer argentina de 22 años denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por una presunta violación sexual sufrida cuando Alianza Lima disputaba la Serie Río de La Plata en Uruguay.