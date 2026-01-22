Sergio Peña se pronuncia sobre denuncia de presunta violencia sexual: "Niego tajantemente"

Alianza Lima vive un grave momento luego de que una mujer argentina de 22 años denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por una presunta violencia sexual ocurrida en Uruguay cuando el club disputaba la Serie Río de La Plata. Tras ello, el volante salió al frente para negar rotundamente su participación.

Sergio Peña niega participación en la presunta denuncia de violencia sexual

Peña utilizó sus redes sociales para negar su participación total en la grave denuncia que recibió desde Argentina, donde una argentina de 22 años lo acusa de presuntamente haber cometido violencia sexual.

Además, el mediocampista manifestó su total apoyo y empatía hacia la mujer que hizo la denuncia, y de la misma forma condenó la violencia contra la mujer en todas sus formas.

"Niego rotundamente cualquier participación en los hechos delictivos mencionados en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la acusación. Por lo tanto, deseo expresar mi total respeto y empatía hacia la persona que ha presentado la denuncia. Condeno de manera enérgica cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer; es un tema de extrema sensibilidad que debe ser abordado con la seriedad y el cuidado que merece", se puede leer en el comunicado de Sergio Peña.

Comunicado de Sergio Peña tras grave denuncia de mujer de 22 años por una presunta violencia sexual.

Por otro lado, Sergio Peña dejó en claro que todo este caso lo deja en manos de la justicia, ya que es creyente de que la verdad saldrá a la luz para evitar cualquier daño moral a las personas involucradas.

"Las autoridades competentes serán las encargadas de investigar y esclarecer los hechos. Confío en que la justicia actuará con la diligencia necesaria para llegar a la verdad y evitar un daño mayor a las personas involucradas. Estaré en todo momento a disposición de la justicia para esclarecer cualquier duda y colaborar en todo lo que sea necesario, con la calma de quien sabe que no ha cometido ningún delito", concluyó en su comunicado.

Por último, el volante de Alianza Lima reveló que no cometió delito alguno, por lo que tiene la confianza necesaria para colaborar con la justicia y se pone a disposición total.