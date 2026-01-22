Franco Navarro confirmó acto de indisciplina de Zambrano, Trauco y Peña: "Ingresaron mujeres"

Alianza Lima vive uno de los momentos más tensos posibles, luego de que una mujer argentina de 22 años denunciara a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunto abuso sexual en el hotel de concentración en Uruguay, cuando disputaban la Serie Río de La Plata. Ante ello, el director deportivo, Franco Navarro, rompió su silencio para confirmar el acto de indisciplina de los futbolistas.

Franco Navarro confirmó que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña hicieron ingresar mujeres a la concentración

Navarro, quien es director deportivo de Alianza, decidió hablar luego de varias horas tras la denuncia presentada en Argentina, donde Zambrano, Peña y Trauco están envueltos en una presunta violencia sexual a una joven argentina.

En conversación con el programa 'Vamos al VAR' de RPP, Franco Navarro Monteiro reveló que sí hubo un acto de indisciplina por parte de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco al hacer ingresar a 2 mujeres en la concentración de Alianza Lima en Uruguay.

"Fue un día en el que muy tarde en la noche terminamos de enfrentar a Colo Colo. Después de 3 partidos, Pablo Guede define una base importante y el equipo cumplió con las expectativas. Hasta ahí estaba todo bien. Hoy aparecen noticias que a todos nos han conmovido, nos dejan tristes y una serie de situaciones que son difíciles de explicar, pero hay que darle al entrenamiento. Con Pablo Guede nos reunimos y tomamos la decisión de separar indefinidamente a los 3 jugadores, no por la denuncia, pero sí por la indisciplina al hacer ingresar a mujeres a la concentración", mencionó al medio.

Alianza Lima separó indefinidamente a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por acto de indisciplina.

De esta forma, Navarro descartó que la medida de separar indefinidamente a Zambrano, Peña y Trauco se deba a la denuncia, sino que se da luego de hacer una investigación en la que concluyen que sí hubo indisciplina por parte de estos 3 futbolistas en Uruguay.

Por otro lado, ante la consulta sobre qué pruebas tuvieron en cuenta para tomar esta decisión tan contundente, el director deportivo no quiso ofrecer ninguna aclaración al respecto. "Está confirmado que ingresaron las mujeres, eso es lo relevante, no vamos a entrar en detalles", concluyó.