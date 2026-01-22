Socios de Alianza Lima exigen más salidas en el club tras denuncia a Zambrano, Peña y Trauco

Después de enterarse de que desde Argentina se brindó la información de que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco estaban envueltos en una denuncia muy grave por presunta violencia sexual, los socios de Alianza Lima salieron al frente para emitir un rotundo comunicado en el que solicitan que, además de los futbolistas, también se aparten los directivos Franco Navarro e hijo.

Socios de Alianza Lima piden la renuncia de Franco Navarro tras denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

A través de sus redes sociales, los 'Socios Organizados de Alianza Lima' brindaron un fuerte pedido a Franco Navarro y su hijo tras los hechos ocurridos cuando el club se medía en la Serie Río de la Plata en Uruguay.

El colectivo pidió la renuncia irrevocable de Franco Navarro y de Franco Navarro Jr., ya que debido a los antecedentes del 2025, donde los jugadores de Alianza también estaban envueltos en problemas extra futbolísticos, esto no ha logrado cambiar de cara al 2026.

"¿Qué pasa con los Navarro? ¿Se les sigue escapando la tortuga? Y ni qué decir del área de seguridad que debería estar renunciando hoy mismo", empiezan diciendo.

Comunicado de los Socios de Alianza Lima en medio de la denuncia a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

"Se supone que el club ya tiene una política de tolerancia cero con la indisciplina. Por lo tanto, más allá de lo que determinen las investigaciones sobre la denuncia, si salir del hotel para luego llevar mujeres a la concentración de pretemporada, la cual se paga con dinero del club, no es considerado una falta grave, todos deberían irse", concluyen.

De esta forma, los 'Socios de Alianza Lima' solicitan que se vayan todos los involucrados en este caso de presunta violencia sexual y, a la vez, a los directivos Franco Navarro e hijo por no lograr terminar con estos problemas que aquejan desde el 2025.

Zambrano, Peña y Trauco denunciados por presunto abuso sexual a joven en Uruguay

El medio argentino 'A24' informó que una joven argentina de 22 años denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunto abuso sexual en Uruguay cuando Alianza Lima se encontraba disputando la Serie Río de La Plata.