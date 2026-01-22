Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco de forma indefinida

En las últimas horas, el medio argentino "A24" aseguró que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina de 22 años. Ante ello, LÍBERO pudo conocer la medida que tomó Alianza Lima con los tres futbolistas en medio de la pretemporada 2026, así como la "Noche Blanquiazul".

Alianza Lima y la determinación que tomó contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

En primera instancia, según pudo conocer el periodista Sandro Bazán de LÍBERO impreso, la medida de Alianza Lima fue separar de manera indefinida a los tres futbolistas del primer equipo en lo que se viene investigando el caso en Argentina y Uruguay. La directiva blanquiazul trabaja en la elaboración de un comunicado para informar a todos sus hinchas sobre la decisión contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

Ante esta noticia, el equipo tuvo que paralizar parcialmente sus entrenamientos, debido a la situación tensa que se vive en la interna del club. Posterior a ello, se les notificó a los tres jugadores involucrados en esta denuncia que no serán presentados en la "Noche Blanquiazul 2026", en el que el equipo iba a jugar un amistoso ante Inter Miami de Lionel Messi.

"Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña separados de forma indefinida. Se hará la investigación. No entrenan a esta hora con Alianza Lima", informó el periodista en mención.

Así informó el medio argentino la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

"Estos tres jugadores de Alianza Lima acaban de ser denunciados sexualmente por una joven argentina que denuncia que fue abusada sexualmente por estos jugadores. Carlos Zambrano, conocido por su pasado en Boca, sucedió en Montevideo. La joven conoció a Zambrano y al día siguiente la invitaron al departamento, habitación donde esta Alianza Lima. Y después, aparecen otros dos jugadores, esta joven, que estaba acompañada de una amiga, denuncia que fue abusada sexualmente con acceso carnal. La joven hace la denuncia en Argentina en el Juzgado. Se hizo los estudios en el hospital y además aportó la ropa que utilizó esa noche, para justamente hacer la pericia correspondiente", se manifiesta.

(VIDEO: A 24)