Alianza Lima y el primer despido tras denuncia contra Carlos Zambrano, Peña y Trauco

La situación dentro del mundo de Alianza Lima está tensa y los mismos hinchas se hicieron presentes en el entrenamiento de hoy realizado en Matute. Horas después de darse a conocer la lamentable noticia sobre una presunta denuncia de una joven argentina de 22 años, se dio a conocer quién habría sido apartado de manera definitiva de la institución blanquiazul.

A pocos días del inicio de la temporada y de la Noche Blanquiazul 2026, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña han sido envueltos en una delicada situación que también dejó comprometido al club. En medio de ello, se informó que una persona ha sido despedida.

Primer despedido en Alianza Lima

El comentarista deportivo, Eddie Fleischman, señaló a través de sus redes sociales que Alianza Lima despidió a una de las personas que estaba encargada de la seguridad el primer equipo en la pretemporada en Uruguay mientras se realizaba la Serie Río de La Plata 2026.

"Zambrano, Trauco y Peña llegaron hoy a entrenar, pero se les comunicó que están separados indefinidamente del plantel de Alianza Lima. Una persona de seguridad en la concentración de Alianza en Uruguay ha sido despedida", señaló vía X.

Alianza Lima separó a personal de seguridad de la institución.

Hasta la fecha, los tres futbolistas implicados, Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, han sido separados del plantel de manera indefinida; es decir, podrían volver a los entrenamientos tras una investigación a cargo de la justicia en Argentina.

Pronunciamiento de Alianza Lima

Desde el club Alianza Lima realizaron una rápida respuesta en sus principales redes sociales para dejar en claro su postura ante esta situación. La institución señala la separación de los jugadores, así como su colaboración para las investigaciones correspondientes.