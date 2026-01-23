0
Alianza Lima vs Inter Miami sufrió cambio de horario

Ex Newell's seguirá jugando en Alianza Lima tras rechazar oferta de tradicional club de Liga 1

¡Atención! Exfutbolista de Newell's seguirá en Alianza Lima esta temporada, a pesar de que un histórico equipo peruano buscó fichaje. ¿Quién será?

Solange Banchon
Alianza Lima rechazó oferta por su extremo a club de la Liga 1 2026
Alianza Lima rechazó oferta por su extremo a club de la Liga 1 2026 | Composición: Líbero
En pleno mercado de pases de la Liga 1 2026, Sport Boys buscó dar el golpe con el fichaje del futbolista de Alianza Lima, Gaspar Gentile. Como se recuerda, la 'Misilera', aún no cierra su plantel y apunta a ser un equipo protagonista en la presente temporada. Bajo ese escenario, en tienda blanquiazul dieron una firme respuesta.

Ex Newell's seguirá en Alianza Lima pese a interés de club de Liga 1

Según la información que brindó el periodista Rodrigo Robles Pinto en sus redes sociales, en La Victoria no están dispuestos en ceder a préstamo al extremo argentino nacionalizado peruano este 2026, de esta forma, el conjunto del Callao deberá seguir sondeando otras figuras a poco del inicio de la Liga 1.

"Sport Boys preguntó por Gaspar Gentile, pero según pudo conocer Alianza Lima no contempla la opción de prestarlo al cuadro rosado. En el club porteño no van a insistir más y por eso siguen buscando algún extremo para cerrar la plantilla", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Gaspar Gentile

Gaspar Gentile seguirá en Alianza Lima pese a oferta de Sport Boys/Foto: LÍBERO

Vale resaltar que, otro de los equipos de la Liga 1 que consultó por el ex Newell's de Argentina es Cienciano del Cusco. Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por el periodista Gustavo Adrianzén Romo, las negociaciones entre ambas escuadras se complicaron, y el futbolista de 30 años sigue firme en Matute.

¿Cómo le fue a Gaspar Gentile en Alianza Lima el 2025?

El 'Rey Mago' llegó a Alianza Lima a mediados del 2025 procedente del 'Papá' donde fue uno de los jugadores protagonistas. Sin embargo, el experimentado futbolista estuvo lejos de consolidarse en el once victoriano, y solo apenas pudo disputar 19 partidos oficiales por el torneo local y la Copa Sudamericana. A su vez, marcó tres tantos con camiseta blanquiazul.

Valor en el mercado de Gaspar Gentile

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, Gentile está tasado en 400 mil euros en el mercado de pases. No obstante, su mejor cotización (700 mil euros) la obtuvo en el 2022 con UTC.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

