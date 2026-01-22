Partido de Alianza Lima vs. Inter Miami por la Noche Blanquiazul sufrió cambio de horario

Siguen las sorpresas en Alianza Lima. Primero fue el tema de sus jugadores, ahora se está viendo afectada su Noche Blanquiazul. Tras la serie de acontecimientos el día de hoy, el organizador del evento confirmó que el partido ante el Inter Miami se jugará el mismo 24 de enero, pero el horario será a las 5:00 pm (hora peruana) y ya no a las 8:00 pm como estaba pactado.

Comunicado oficial Noche Blanquiazul | Vía Soundmusic

¿Qué pasó con la Noche Blanquiazul?

Quizás no lo mencionan, pero todo este problema se habría generado a raíz de lo que sucedió en la mañana en los interiores del estadio Alejandro Villanueva. Tras la denuncia por abuso sexual que se reveló en Argentina en contra de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, un grupo de hinchas llegó a Matute para increpar a los jugadores.

Los detalles de lo sucedido no están confirmados y el club blanquiazul no ha emitido comunicado alguno. Sin embargo, dejaron una mala impresión con el tema de la seguridad. El organizador del partido cambió el horario y hay rumores de que también habría sido un pedido especial de la PNP con el fin de brindar las garantías del evento.

Recordar que ese mismo día se disputará la Noche Crema de Universitario, por lo que cambiar el horario del partido de Alianza Lima puede ser una medida de precaución importante. En Matute buscarán dejar una buena impresión ante el Inter Miami de Lionel Messi, ya que ese partido estará en los ojos del mundo.