Dejó Alianza y ahora se rinde en elogios ante equipo rival: "Ordenado y comprometido"

Alianza Lima ha contado con grandes futbolistas en su plantel, así como con diversos técnicos que han dado lo mejor de sí para lograr campeonatos. Un ejemplo de ello es Carlos Bustos, quien tuvo que dejar el equipo blanquiazul y actualmente dirige a UTC, a quienes elogió de manera enfática.

Figura se fue de Alianza Lima y ahora elogia a club rival de Liga 1

Bustos, quien salió campeón con Alianza en 2021, brindó una entrevista a 'Palco Vip', donde le preguntaron sobre sus objetivos para este 2026 como técnico de UTC de Cajamarca.

El técnico argentino expresó que desea contar con un once que sea ordenado tanto al atacar como al defender. Además, manifestó su satisfacción por trabajar con el nuevo plantel del equipo cajamarquino, dado que habían colaborado previamente.

Carlos Bustos, extécnico de Alianza Lima, se rindió en elogios ante UTC.

"Queremos ser un equipo ordenado. Estamos contentos por la conformación del plantel, hay dos jugadores por posición y muchos de ellos han trabajado con nosotros", mencionó.

Por otro lado, Carlos Bustos elogió a su equipo UTC por lo que han venido demostrando durante la pretemporada, ya que ha observado a un once ordenado y, sobre todo, disciplinado.

"Lo primero que les pido a los jugadores es compromiso. En el primer amistoso vi al equipo bastante ordenado y comprometido, sabiendo que el año será muy difícil, pero creo que los valores son más importantes que el fútbol", continuó.

Carlos Bustos fue entrenador de Alianza Lima.

Por último, Bustos indicó que la 'Noche del Gavilán' será un gran espectáculo, por lo que les pide a sus hinchas estar presentes para ver a los nuevos futbolistas que buscarán el título nacional. "Queremos que sea una fiesta, ojalá podamos darles una alegría a la gente, y esperamos que nos puedan acompañar", finalizó.

Carlos Bustos en Alianza Lima

Carlos Bustos llegó a Alianza Lima a inicios del 2021 luego de un gran paso en Melgar. Tras obtener buenos resultados dirigiendo al cuadro blanquiazul, el argentino salió campeón en la misma temporada en la que comenzó su paso por el equipo íntimo. Sin embargo, esta felicidad acabó a fines de 2022 cuando tuvo que irse por bajo rendimiento.