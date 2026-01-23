- Hoy:
Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO por la Noche Blanquiazul: pronóstico, horarios y canales
Sigue el partido Alianza Lima vs Inter Miami, este sábado 24 de enero, desde el estadio Alejandro Villanueva, por la Noche Blanquiazul 2026.
Alianza Lima se enfrenta a Inter Miami este sábado 24 de enero, a partir de las 17:00 horas locales, por la Noche Blanquiazul 2026. El duelo se juega en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por Latina, además de L1 MAX. También puedes seguir el encuentro a través del minuto a minuto de Libero.pe.
Alianza Lima vs Inter Miami: previa del partido
En medio de un clima tenso debido a la denuncia por presunta violación contra tres de sus jugadores, el cuadro blanquiazul presentará a su plantel en un Matute que promete lucir un importante marco de público.
Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña son bajas confirmadas tras estar separados del primer equipo. Fernando Gaibor tampoco jugaría al estar recuperándose de una lesión y se espera su vuelta para el inicio de la Liga 1.
Por su parte, las 'Garzas' visitarán por segunda vez la capital peruana y otra vez vendrá con Lionel Messi como su estandarte. Luis Suárez y Rodrigo Paul son otras figuras que estarán en el recinto victoriano.
Alianza Lima se enfrenta a Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026.
Alianza Lima vs Inter Miami: horario
- Perú, Colombia y Ecuador: 17:00
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 18:00
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:00
- México: 16:00
- Estados Unidos: 17:00 (Miami y Nueva York) y 14:00 (Los Ángeles)
Alianza Lima vs Inter Miami: canales
El partido será transmitido por Latina en señal abierta y por L1 MAX a través de operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. También puedes verlo por la aplicación One Football.
Alianza Lima vs Inter Miami: pronóstico y cuotas de apuesta
Inter Miami es favorito para vencer a Alianza Lima, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.
|Casas
|Alianza Lima
|Empate
|Inter Miami
|Apuesta Total
|3.65
|3.90
|1.90
|Betsson
|3.65
|3.25
|1.72
|Te Apuesto
|3.73
|3.78
|1.93
|Inkabet
|3.65
|3.25
|1.72
|Olimpo
|3.50
|3.70
|1.80
Alianza Lima vs Inter Miami: alineaciones probables
Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Mateo, Renzo Garcés, Cristian Carbajal, Gianfranco Chávez, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
Inter Miami: Matías Marín; Facundo Mura, Maxi Falcón, Noah Allen, Sergio Reguilón; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, David Ayala; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti.
Alianza Lima vs Inter Miami: estadio
Alianza Lima e Inter Miami se enfrentan en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute, y que tiene capacidad para 33,938 espectadores.
