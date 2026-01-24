Pablo Guede dio fuerte mensaje sobre Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: "A mi me..."

Alianza Lima se quedó con la victoria ante Inter Miami tras golearlos por 3-0. Los blanquiazules lograron un gran resultado, pero esto no hizo olvidar la compleja situación que atraviesa el equipo tras la grave denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por una presunta violación. Tras ello, Pablo Guede rompió su silencio y habló sin filtros sobre los jugadores.

Pablo Guede dio fuerte mensaje sobre Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Luego del pitazo final en Matute, Pablo Guede se dirigió ante los medios en la conferencia de prensa, donde fue consultado por la situación que atraviesa Alianza Lima tras la grave acusación, que llevó a los jugadores a ser separados de forma indefinida del equipo.

Ante ello, el técnico argentino remarcó que no pretende ahondar en un tema del que se ha comentado tanto durante estos días. Asimismo, señaló que está situación lo ha afectado anímicamente y no necesariamente en una molestia; además, remarcó que el foco de estos días y sobre todo del día tenía que ser la Noche Blanquiazul.

Video: Inka Deportes

"Creo que están dolidos los chicos, a mi me duele, más que molestarme y no tengo ganas de seguir revolviendo cosas que me hacen mal porque somos humanos. No tengo ganas. Hoy, el partido tenía que ser una fiesta", mencionó el técnico blanquiazul en conferencia de prensa.

Del mismo modo, Guede señaló que en los próximos días se reunirán todas las partes para poder definir el futuro de los jugadores en el equipo. "Tenemos que sentarnos con el club para saber qué hacer", sentenció.

¿Alianza Lima fichará nuevo futbolista tras la posible salida de Zambrano, Peña y Trauco?

De acuerdo a lo informado por Mr. Peet, la dirección deportiva tomó conocimiento del propio Guede de la necesidad de poder realizar un último refuerzo de peso en la posición de volante central. No obstante, este jugador deberá tener la polifuncionalidad de poder alternar también como un zaguero.