Jugó en equipos de Europa y revela su deseo de retirarse en Alianza Lima: "Llegó la hora"
A pesar de haber pasado por grandes clubes de Europa y tener un gran recorrido a nivel profesional, un destacado jugador confesó su deseo de querer retirarse en el fútbol peruano.
La liga nacional de Perú ha tenido la oportunidad de disfrutar de los últimos partidos de importantes futbolistas. La sorpresa ahora está en que un importante jugador expresó su anhelo de retirarse en Alianza Lima luego de haber jugado en equipos de renombre en diferentes países como Alemania, Portugal, España, entre otros.
Alianza Lima es uno de los equipos más grandes del fútbol peruano y además de ser uno de los clubes que más jugadores exporta, también recibe a grandes figuras del balompié. La institución blanquiazul siempre está luchando los primeros lugares y su presencia en torneos internacionales es casi asegurada.
Jugador anhela retirarse jugando para Alianza Lima
El padre de Luis Advíncula reveló que su hijo se vio motivado en fichar por Alianza debido a la grandeza del club y también por pasar más tiempo con su familia tras haber estado en el extranjero durante varios años en importantes clubes de Europa y Sudamérica.
"Llegó la hora. Él quería terminar su campaña en Lima y bueno, después de las conversaciones con el club ha terminado jugando por Alianza Lima, es un sentimiento, como lo sentimos todos. Y esperamos que ellos actúen de acuerdo a la jerarquía que Alianza Lima", indicó para Inka Digital TV.
(Video: Inka Digital TV)
A sus 35 años, Luis Advíncula ha tenido la oportunidad de vestir la camiseta de destacados clubes internacionales, así como de ser parte de la selección peruana y haber participado en el Mundial del 2018 que se jugó en Rusia. En su nueva etapa en Alianza Lima apunta a ser titular indiscutible.
¿En cuánto equipos jugó Luis Advíncula?
Con su llegada a Alianza Lima, Luis Advíncula jugó en 12 clubes habiendo pasado por ligas como la peruana, alemana, turca, portuguesa, brasileña, argentina y española.
