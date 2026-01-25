Aldair Rodríguez, ex Alianza Lima, rompió el mercado tras ser anunciado en campeón peruano: "Corazón"

A poco del arranque oficial de la Liga 1 2026, algunos clubes todavía siguen potenciando sus equipos con el objetivo de ser ganar el título nacional a fin de temporada. Tal es el caso de ADT, escuadra que acaba de dar el batacazo en el mercado de pases con el fichaje del exdelantero de Alianza Lima, Aldair Rodríguez.

Aldair Rodríguez fue presentado en campeón del Perú este 2026

Efectivamente, previo a la presentación oficial del plantel versión 2026 en la Tarde de Tarma, el 'Vendaval Celeste', campeón de la Copa Perú 2021, utilizó sus redes sociales para oficializar por todo lo alto la llegada del experimentado atacante nacional, tras su último paso por Amazonas FC, que descendió a la Serie C de Brasil el 2025.

"¡Aldair Rodríguez ya es de ADT! Potencia, recorrido, corazón y carácter, cualidades que mostrará "Aldinho" en La Pasión del Centro del País. Viene a dejarlo todo por esta camiseta. ¡Bienvenido a Tarma, Aldair!", indicó el cuadro de altura en su cuenta de Instagram.

Aldair Rodríguez fue presentado como fichaje de ADT de Tarma/Foto: Instagram

El elenco dirigido por el técnico español Pablo Trobbiani suma un futbolista con mucho potencial en ofensiva con el objetivo de ser un equipo competitivo en la presente edición de la Liga 1. Durante la última temporada, el jugador de 31 años solo pudo disputar oficialmente 9 partidos con Amazonas FC en el Brasileirao Serie B y brindar una asistencia de gol.

Con ADT, Aldair Rodríguez defenderá a su séptimo club en el Perú, ya que antes había tenido la oportunidad de jugar en históricos elencos como Alianza Lima, Melgar, Universidad César Vallejo, Alianza Atlético, Deportivo Binacional y Cienciano del Cusco. De otro lado, en el extranjero también adquirió experiencia en América de Cali de Colombia.

Valor en el mercado de Aldair Rodríguez

Después de la última actualización del portal internacional Transfermarkt, el también extremo derecho alcanzó los 200 mil euros en el mercado de pases. Su mejor valor (500 mil euros) lo obtuvo en el 2020 con Deportivo Binacional.