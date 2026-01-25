- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs U Católica
- Barcelona vs Real Oviedo
- Boca Juniors vs Riestra
- Bolivia vs México
- Universitario
- Alianza Lima
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Aldair Rodríguez, ex Alianza Lima, rompió el mercado tras ser anunciado en campeón peruano: "Corazón"
¡Volvió al Perú! Después de su paso por Amazonas FC de la Serie B de Brasil, el exdelantero de Alianza Lima fue presentado en un club campeón del Perú este 2026.
A poco del arranque oficial de la Liga 1 2026, algunos clubes todavía siguen potenciando sus equipos con el objetivo de ser ganar el título nacional a fin de temporada. Tal es el caso de ADT, escuadra que acaba de dar el batacazo en el mercado de pases con el fichaje del exdelantero de Alianza Lima, Aldair Rodríguez.
PUEDES VER: La atípica presentación de los jugadores de Alianza Lima: No fueron mencionados uno por uno
Aldair Rodríguez fue presentado en campeón del Perú este 2026
Efectivamente, previo a la presentación oficial del plantel versión 2026 en la Tarde de Tarma, el 'Vendaval Celeste', campeón de la Copa Perú 2021, utilizó sus redes sociales para oficializar por todo lo alto la llegada del experimentado atacante nacional, tras su último paso por Amazonas FC, que descendió a la Serie C de Brasil el 2025.
"¡Aldair Rodríguez ya es de ADT! Potencia, recorrido, corazón y carácter, cualidades que mostrará "Aldinho" en La Pasión del Centro del País. Viene a dejarlo todo por esta camiseta. ¡Bienvenido a Tarma, Aldair!", indicó el cuadro de altura en su cuenta de Instagram.
Aldair Rodríguez fue presentado como fichaje de ADT de Tarma/Foto: Instagram
El elenco dirigido por el técnico español Pablo Trobbiani suma un futbolista con mucho potencial en ofensiva con el objetivo de ser un equipo competitivo en la presente edición de la Liga 1. Durante la última temporada, el jugador de 31 años solo pudo disputar oficialmente 9 partidos con Amazonas FC en el Brasileirao Serie B y brindar una asistencia de gol.
Con ADT, Aldair Rodríguez defenderá a su séptimo club en el Perú, ya que antes había tenido la oportunidad de jugar en históricos elencos como Alianza Lima, Melgar, Universidad César Vallejo, Alianza Atlético, Deportivo Binacional y Cienciano del Cusco. De otro lado, en el extranjero también adquirió experiencia en América de Cali de Colombia.
Valor en el mercado de Aldair Rodríguez
Después de la última actualización del portal internacional Transfermarkt, el también extremo derecho alcanzó los 200 mil euros en el mercado de pases. Su mejor valor (500 mil euros) lo obtuvo en el 2020 con Deportivo Binacional.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90