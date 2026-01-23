Se fue de Sporting Cristal y ahora se rindió en elogios ante campeón peruano: "Bastante Orgulloso"

Sport Boys, primer campeón del Perú, se viene preparando para su debut en el Trofeo Lizárraga, evento donde los dirigidos por el técnico Jaime De La Pava presentarán a su nuevo plantel en un amistoso internacional contra Everton de Chile. En ese contexto, uno de los flamantes fichajes de la 'Misilera' no dudó en llegar de halagos a su nueva escuadra.

Dejó Sporting Cristal y ahora se rindió ante campeón peruano

Percy Liza, exfutbolista de Sporting Cristal brindó unas recientes declaraciones donde expresa su alegría de haber llegado a un club representativo en el balompié nacional. Del mismo modo, el delantero peruano decidió destacar por todo lo alto al conjunto rosado y a la Provincia Constitucional del Callao.

Percy Liza viene participando de los amistosos de pretemporada con Sport Boys

"La verdad que bastante orgulloso, considero que Boys es un equipo con mucha historia y en lo personal me siento muy contento de estar aquí. Es un reto también, sobretodo que el Callao es un lugar muy grande y hacer feliz a tanta gente es muy lindo", sostuvo el jugador de 25 años.

(Video: Ovación)

Por otra parte, el joven atacante aseguró que Sport Boys tiene la plena convicción de ser un elenco protagonista esta temporada, tal es así que toman con mucha responsabilidad los duelos amistosos. A su vez, reveló que el grupo está mentalizado en conocerse al máximo tras la llegada de nuevos fichajes nacionales y del extranjero.

"Como lo dije antes, el equipo bastante bien, como lo dijeron mis compañeros las expectativas son bastante altas. Estamos trabajando muy bien, consideramos que los amistosos nos han servido para medirnos un poco y saber que el equipo quiere competir este año. Si bien es cierto nos estamos conociendo todavía, porque hay bastante gente que es nueva, me incluyo, entonces entre encontrar esa unión y lazo es complicado, pero estamos haciendo las cosas bien", acotó.