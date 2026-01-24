Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador EN VIVO por la Tarde Celeste: dónde ver, horario y pronóstico

Momento de ver un partidazo entre Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026. El cuadro 'rimense' se presenta en sociedad este domingo 25 de enero a partir de las 16:00 horas locales (inicio del cotejo), pero con la ceremonia que arrancará desde las 13:00 horas. Sigue las incidencias del compromiso con la transmisión de L1 MAX y Youtube, así como en el minuto a minuto de Libero.pe.

Sporting Cristal encadena cinco años sin alzar un título nacional, por lo que aficionados quieren recuperar la confianza para este 2026. Bajo la dirección de Paulo Autuori, los futbolistas tratarán de hacer un partido perfecto para conseguir la victoria y así generar un apoyo incondicional en los seguidores, que con el pasar de días han ido agotando las entradas.

Uno de los jugadores que es duda en este encuentro amistoso es Luis Abram, quien ha estado trabajando de manera diferenciada durante la pretemporada. De hecho, los celestes afrontaron dos amistosos ante CD Moquegua y Sport Boys, en el que el central no ha podido sumar minutos en su zona defensiva.

Justamente haciendo referencia a los amistosos de los del Rímac, Sporting Cristal registra una victoria global de 3-2 ante el nuevo inquilino de la Liga 1 2026 como CD Moquegua. Los goles en este triunfo fueron obra de Luis Iberico, Miguel Araujo y Gabriel Santana. En el caso del choque ante Sport Boys, los 'bajopontinos' igualaron 2-2 en el marcador general con anotaciones de Juan Cruz González e Irven Ávila.

Sporting Cristal recibirá a U Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026.

En medio de lo que será el choque de Sporting Cristal ante U Católica de Ecuador, se lucirá la nueva camiseta del club del Rímac edición 2026. Un diseño que ha revolucionado la historia de la institución, y que ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Lo cierto, es que los jugadores son los más contentos por ponerla en acción durante la Tarde Celeste 2026.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador?

El partido entre Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador se juega este domingo 25 de enero en el Estadio Alberto Gallardo. Primer partido de los 'rimenses' en este 2026 con la presencia de su fiel hinchada, quien tiene la ilusión de cortar su sequía de títulos y celebrar al cierre de esta temporada.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador?

Este encuentro internacional por la Tarde Celeste 2026 inicia a partir de las 16:00 horas locales (21:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 15:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 16:00 horas

Venezuela, Bolivia: 17:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 18:00 horas

España: 22:00 horas

Cronograma Tarde Celeste 2026: Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador

12:00 horas | Apertura de puertas

13:00 horas | Chechito

13:30 horas | Combinación de Habana

14:00 horas | Presentación del equipo

16:00 horas | Inicio del partido

Programación de la Tarde Celeste 2026.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador?

El partido entre Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de DirecTV, Best Claro, Win y Claro. Del mismo modo, tienes la opción vía streaming de DGO para sintonizarlo por tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Asimismo, se confirmó de manera oficial que la Tarde Celeste 2026 se verá por Youtube en el canal de L1 MAX. Podrás acceder a la transmisión totalmente gratis para disfrutar de la presentación de los 'rimenses'.

Entradas Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador vía Joinnus

Estos son los precios de entradas para la Tarde Celeste 2026, en el que jugarán Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador.

Popular: 44.90 soles | 24.90 (Niños)

Oriente lateral: 89.90 soles | 59.90 soles (Adulto mayor / Juvenil) | 49.90 soles (Niño)

Oriente Central Butaca 1955: 109.90 soles | 69.90 soles (Adulto mayor / Juvenil) | 59.90 soles (Niño)

ExperienSCia Platino: 599.90 soles

Palco Platino: 349.90 soles

Occidente VIP: 249.90 soles | 139.90 soles (Adulto mayor / Juvenil) | 119.90 soles (Niño)

Occidente Butaca Zona A y B: 199.90 soles | 124.90 soles (Adulto mayor / Juvenil) | 109.90 soles (Niño)

Occidente Butaca Zona C: 159.90 soles | 104.90 soles (Adulto mayor / Juvenil) | 89.90 soles (Niño)

Occidente Butaca Zona D: 139.90 soles | 99.90 soles (Adulto mayor / Juvenil) | 84.90 soles (Niño)

Occidente Lateral: 129.90 soles | 89.90 soles (Adulto mayor / Juvenil) | 79.90 soles (Niño)

Occidente CONADIS: 84.90 soles

Entradas Tarde Celeste 2026.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Alejandro Pósito, Miguel Araujo, Juan Cruz González, Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Christofer Gonzales, Maxloren Castro, Santiago González y Felipe Vizeu.

U Católica de Ecuador: Lara, Valencia, Medina, Mosquera, Anangonó, Rodríguez, Alonso, Cacciabue, Clavijo, Romero, Palacios.

Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante U Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026. Dicho esto, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo: