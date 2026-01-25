0
Sporting Cristal vs U Católica por la Tarde Celeste
Bolivia vs México por amistoso internacional

Dejó Sporting Cristal y ahora es el fichaje estrella de club campeón peruano

Sporting Cristal tenía a un futbolista como uno de sus grandes jugadores, sin embargo, tuvo que dejar el club para firmar por el club campeón peruano.

Luis Blancas
Se fue de Sporting Cristal y ahora es nuevo fichaje de club campeón
Se fue de Sporting Cristal y ahora es nuevo fichaje de club campeón | Foto: Sporting Cristal
Sporting Cristal ha logrado consolidar un gran plantel de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026; sin embargo, también tuvo que decidir con qué jugadores contar y con quiénes no. Tal es el caso de Franshesko Cassiano, lateral derecho, quien desde el año 2025 está cedido a Deportivo Coopsol y ahora demostrará su talento en la Liga 2 con ADA Jaén, campeón de la Copa Perú.

Ex San Lorenzo expresó su felicidad por fichar por Sporting Cristal

PUEDES VER: Ex San Lorenzo expresó su emoción por firmar por Sporting Cristal: "Muy feliz"

Se fue de Sporting Cristal y ahora es el flamante fichaje de campeón peruano

Cristal decidió seguir prestando a Franshesko Alejandro Cassiano Chavarri, pero ahora, no para disputar con Deportivo Coopsol, sino que formará parte de ADA Jaén de la Liga 2, con el gran objetivo de ascender a la primera división.

El lateral de 20 años mantiene un contrato vigente con el cuadro rimense, por lo que, si tiene una buena temporada, podría ser considerado para regresar al Estadio Alberto Gallardo a mitad de la temporada 2026.

Franshesko Alejandro Cassiano cristal

Sporting Criatal anunció el préstamo de Franshesko Cassiano a Ada Jaén.

Sin embargo, si Cassiano no logra demostrar sus cualidades en su puesto, su camino podría estar en otro club tras una posible no renovación con Sporting Cristal.

Franshesko Cassiano en Sporting Cristal

Franshesko Cassiano ha vivido el sueño de todo futbolista joven que desea empezar desde la división más inferior hasta lograr ser considerado parte de la plantilla principal. El lateral izquierdo de 20 años empezó jugando en la Sub-20 de Sporting Cristal, luego, de 2022 a 2024, jugó en la reserva del equipo y en 2025 fue considerado parte del equipo principal.

Franshesko Cassiano ada jaen

Franshesko Cassiano se fue de Sporting Cristal para firmar por ADA Jaén.

Sin embargo, debido a las pocas oportunidades, solo disputó la Copa Libertadores Sub-20. En 2025, fue cedido a Deportivo Coopsol para jugar en la Liga 2, donde lamentablemente sufrió el descenso a la Liga 3.

ADA Jaén es campeón peruano

Ada Jaén logró ser campeón de la Copa Perú en 2023 al vencer a San Marcos de Áncash en Villa El Salvador; sin embargo, no logró ascender a la primera división debido a que ese año se canceló la disposición que permitía al ganador del torneo acceder directamente a la Liga 1.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

