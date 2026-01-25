Dejó Sporting Cristal y ahora es el fichaje estrella de club campeón peruano

Sporting Cristal ha logrado consolidar un gran plantel de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026; sin embargo, también tuvo que decidir con qué jugadores contar y con quiénes no. Tal es el caso de Franshesko Cassiano, lateral derecho, quien desde el año 2025 está cedido a Deportivo Coopsol y ahora demostrará su talento en la Liga 2 con ADA Jaén, campeón de la Copa Perú.

Se fue de Sporting Cristal y ahora es el flamante fichaje de campeón peruano

Cristal decidió seguir prestando a Franshesko Alejandro Cassiano Chavarri, pero ahora, no para disputar con Deportivo Coopsol, sino que formará parte de ADA Jaén de la Liga 2, con el gran objetivo de ascender a la primera división.

El lateral de 20 años mantiene un contrato vigente con el cuadro rimense, por lo que, si tiene una buena temporada, podría ser considerado para regresar al Estadio Alberto Gallardo a mitad de la temporada 2026.

Sin embargo, si Cassiano no logra demostrar sus cualidades en su puesto, su camino podría estar en otro club tras una posible no renovación con Sporting Cristal.

Franshesko Cassiano en Sporting Cristal

Franshesko Cassiano ha vivido el sueño de todo futbolista joven que desea empezar desde la división más inferior hasta lograr ser considerado parte de la plantilla principal. El lateral izquierdo de 20 años empezó jugando en la Sub-20 de Sporting Cristal, luego, de 2022 a 2024, jugó en la reserva del equipo y en 2025 fue considerado parte del equipo principal.

Sin embargo, debido a las pocas oportunidades, solo disputó la Copa Libertadores Sub-20. En 2025, fue cedido a Deportivo Coopsol para jugar en la Liga 2, donde lamentablemente sufrió el descenso a la Liga 3.

ADA Jaén es campeón peruano

Ada Jaén logró ser campeón de la Copa Perú en 2023 al vencer a San Marcos de Áncash en Villa El Salvador; sin embargo, no logró ascender a la primera división debido a que ese año se canceló la disposición que permitía al ganador del torneo acceder directamente a la Liga 1.