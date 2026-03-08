- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
MUCHA ATENCIÓN, familias en EE. UU.: IRS confirma créditos fiscales de hasta $8,231 para quienes cumplan requisitos
Para el año fiscal 2026, los programas fiscales continuarán, con montos significativos. Los contribuyentes pueden recibir hasta $8,231, dependiendo de requisitos establecidos por el IRS.
Millones de contribuyentes en Estados Unidos dependen cada año de los créditos fiscales del IRS para reducir el monto que deben pagar en impuestos o aumentar su reembolso federal. Estos beneficios están dirigidos principalmente a familias con hijos y trabajadores con ingresos bajos o moderados.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA por posible Tercera Guerra Mundial: Rusia e Irán estarían planeando ATAQUE a Estados Unidos
Para el año fiscal 2026, las autoridades confirmaron que varios de estos programas seguirán disponibles con montos significativos. En algunos casos, los contribuyentes podrían recibir hasta US$8,231, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el IRS al momento de presentar su declaración de impuestos.
Crédito Tributario por Hijos: hasta US$2,200 por menor
Uno de los beneficios más conocidos es el Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit), que permite a las familias reclamar hasta US$2,200 por cada hijo que cumpla con los requisitos establecidos por el IRS.
El IRS confirma créditos fiscales de hasta $8,231 para familias.
De ese monto, hasta US$1,700 puede ser reembolsable, lo que significa que algunas familias podrían recibir dinero incluso si no deben impuestos. Para acceder a este crédito fiscal, tanto el contribuyente como el menor deben contar con un número de Seguro Social válido, además de cumplir con las condiciones establecidas por el sistema tributario federal.
Crédito por Ingreso del Trabajo: pagos de hasta US$8,231
Otro beneficio clave es el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), diseñado para apoyar a trabajadores con ingresos bajos o moderados. Este programa puede generar uno de los reembolsos más altos del IRS para quienes califican.
Para el año fiscal 2026, el monto máximo del EITC dependerá del número de hijos dependientes. Los contribuyentes con tres o más hijos podrían recibir hasta US$8,231, mientras que quienes tengan dos hijos podrían obtener hasta US$7,316. En el caso de un hijo, el crédito máximo será de US$4,427, y para quienes no tienen hijos, el beneficio puede llegar a US$664.
Crédito fiscal por adopción aumenta en 2026
El crédito fiscal por adopción también ofrece apoyo económico a las familias que deciden adoptar. Este beneficio permite recuperar parte de los gastos relacionados con el proceso de adopción, incluyendo honorarios legales y costos de agencias.
Para el año fiscal 2026, el monto máximo del crédito por adopción aumentará a US$17,670. No obstante, el acceso a este beneficio depende del ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) del contribuyente, ya que el crédito comienza a reducirse cuando los ingresos superan los US$265,080 y desaparece completamente a partir de US$305,080.
- 1
ALERTA, inmigrantes en EE. UU.: funcionario EXPONE que se le NEGÓ atención médica a mexicano antes de su MUERTE bajo custodia de ICE
- 2
Secuestro y drogas en Walmart sacuden a Chillicothe: La policía revela detalles de un sábado frenético
- 3
ALERTA MÁXIMA por posible Tercera Guerra Mundial: Rusia e Irán estarían planeando ATAQUE a Estados Unidos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90