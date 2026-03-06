¡Aviso importante! Recientemente, el gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó la aprobación de fondos estatales destinados a apoyar a los inmigrantes que se han visto afectados por las detenciones y la política de deportaciones masivas implementada en la actual administración de Donald Trump. ¿Qué se sabe sobre esta medida?

Este estado anunció la asignación de fondos para ayudar a los más afectados por la deportación

Según información de ‘Kpbs’ y otros portales internacionales, la oficina del gobernador de Newsom destinará $35 millones, previamente reservados en el presupuesto estatal y, de esta manera, facilitará la conexión de familias inmigrantes con asistencia alimentaria y otros servicios esenciales.

Es importante saber que este monto se suma a los recursos ya asignados para ofrecer apoyo legal a aquellos inmigrantes que enfrentan procesos de deportación.

California anunció la asignación de fondos para ayudar a los más afectados por la deportación.

Por su parte, Kim Johnson, secretaria de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California, recalcó esta inversión en medio de un contexto de inestabilidad, el cual ha sido ocasionado por acciones federales. “Nuestra responsabilidad es apoyar a las familias", manifestó.

Pese a las restricciones presupuestarias, California ha logrado encontrar los fondos necesarios para este respaldo a inmigrantes. La administración de Newsom anticipa un déficit de US$2.900 millones para el próximo año fiscal, lo que ha llevado al estado a limitar la atención médica para extranjeros no autorizados en un intento por abordar un déficit aún mayor en 2025.

¿Qué más se sabe sobre esta medida en California?

Ante la situación, un portavoz del gobernador salió al frente para revelar que este esfuerzo responde a las preocupaciones de las familias inmigrantes y líderes comunitarios, quienes han expresado su temor de salir de casa, asistir a la escuela o trabajar, además de enfrentar dificultades para adquirir alimentos.

En tanto, la senadora estatal Lena González, quien preside el Caucus Legislativo Latino de California y representa a Long Beach, comentó que la asignación de fondos evidencia el respaldo de los demócratas hacia las familias inmigrantes y el compromiso con la comunidad.