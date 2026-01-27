ATENCIÓN, ciudadanos estadounidenses: cómo presentar tu DECLARACIÓN DE IMPUESTOS este 2026, formularios, documentos y más

Desde el 26 de enero, el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) ya está recibiendo declaraciones correspondientes al año tributario 2025, con un plazo que se extiende hasta el 15 de abril para presentar la declaración federal.

Para presentar tu declaración de impuestos, es importante tener claros los ingresos obtenidos durante el año que vas a declarar, ya que eso determinará si corresponde aplicar la deducción estándar o realizar una declaración detallada. Una vez tengas esta información, AQUÍ te explicamos paso a paso cómo presentar correctamente tus impuestos.

Cómo presentar tu declaración de impuestos este 2026

Resumir los documentos necesarios

Empleados: formulario W-2 con salario y retenciones.

con salario y retenciones. Trabajadores independientes o por contrato: formulario 1099-NEC y otros como 1099-DIV o 1099-INT .

y otros como o . Estudiantes universitarios: formulario 1098-T para deducciones y créditos educativos.

para deducciones y créditos educativos. Recibos de donaciones, gastos médicos y de negocios si presentas declaración detallada.

Cómo presentar tu declaración de impuestos este 2026 en EE. UU.

Determina tu estado civil

Define si estás casado o no según las leyes de EE. UU.

Incluye información sobre el año de fallecimiento del cónyuge, si aplica.

Tu estado civil afecta deducciones, créditos y el cálculo del impuesto correcto.

Decide cómo presentar tu declaración de impuestos

Usar software de preparación de impuestos para mayor precisión y facilidad.

para mayor precisión y facilidad. Si tu Ingreso Bruto Ajustado (AGI) ≤ US$84.000, puedes usar Free File de forma gratuita.

≤ US$84.000, puedes usar de forma gratuita. Presentación en línea mediante proveedores autorizados del IRS o en papel por correo postal.

o en papel por correo postal. Verifica elegibilidad para programas gratuitos como VITA y TCE.

Elegir el tipo de declaración más adecuada

Revisa las claves de la reforma tributaria para determinar si te conviene presentar una deducción estándar o una declaración detallada.

Pagar impuestos si debes dinero al IRS

Realiza los pagos en línea a través del sitio web oficial de la agencia.

Puedes establecer planes de pagos a plazos hasta saldar la deuda. Multas e intereses se acumulan.

Tener en cuenta que algunos pagos electrónicos pueden tardar en procesarse. Las sanciones continúan hasta que se pague el saldo.

Presentar la declaración antes de la fecha límite