¡ATENCIÓN contribuyentes en EE. UU.! IRS irá a tu casa para verificar si cumples con tus "obligaciones fiscales"

Por medio de su portal web oficial, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en Estados Unidos, ha detallado los escenarios en los cuales la entidad recaudadora, por medio de sus funcionarios, están autorizados visitar la casa de los contribuyentes para que se cercioren que los estadounidenses estén al día en el cumplimiento de sus funciones fiscales.

IRS visitará tu casa para verificar que estés al día en el pago de tus impuestos

¿Qué es lo sucede en estas visitas? Primero que todo, el IRS se comunicará contigo para notificar sobre la llegada de los funcionarios, pero, si la persona no responde las llamadas telefónicas, de todas maneras se llevará a cabo la visita.

Ten en cuenta que los funcionarios del IRS son empleados civiles que tienen injerencia directa en el cobro de los contribuyentes: "El agente envía la Carta 725-B o te llama para concertar una visita. Para confirmar tu cita, llama al número de teléfono que aparece en tu carta", dice la página web.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS), es la entidad encargada de la recaudación en EE. UU.

Sin embargo, ten en cuenta que si no respondes las llamadas, se enviarán notificaciones. Pero, si no se establece contacto, los funcionarios del IRS realizarán la visita de todos modos.

Una vez que los funcionarios estén en tu domicilio, se profundizará sobre las declaraciones e impuestos adeudados y, en caso de existir obligaciones fiscales pendientes, habrá la opción de pagar lo adeudado al funcionario durante la visita, pero también se puede realizar el pago online.

Finalmente, si el funcionario del IRS hace una visita sin aviso al domicilio de un contribuyente, puedes recurrir a una opción llamada Herramienta de Verificación de Empleado, en la cual podrás conocer si la persona que te vista trabaja, realmente, para el Servicio de Impuestos Internos.