¡PELIGRO SANITARIO en Walmart de Carolina del Sur! Reportan exposición a sarampión en tienda y 124 casos desde el martes

Desde el pasado martes 13 de enero de 2026, las autoridades sanitarias de Carolina del Sur han dado la alerta sobre un violento brote de sarampión, principalmente, en el norte de estado y recientemente se reportó exposición a este virus en Walmart, uno de los supermercados más concurridos en Estados Unidos.

Reportan exposición de sarampión en Walmart de Carolina del Sur

Esta alerta en la tienda minorista es de particular importancia, dado que desde el martes pasado se han reportado 124 casos nuevos de esta enfermedad que puede resultar mortal en los humanos. De hecho estos nuevos reportados de personas con el virus hacen que el número total ascienda a 558 al momento de publicar esta nota.

En ese sentido, de acuerdo a la data expuesta por wyff4.com, hasta el momento hay 531 personas en cuarentena, así como 85 en aislamiento, con 483 infectados que no fueron vacunado, 6 parcialmente vacunados con una de las secuencias recomendadas de dos dos dosis de MMR, 13 vacunados y 56 desconocidos.

Peligroso brote de sarampión en Carolina del Sur

De momento, el brote se ha concentrado, en la mayoría de los casos, en el condado de Spartanburg, pero también hay casos positivos en otros lugares como el condado de Greenville, el condado de Anderson y el oeste de Caroline del Norte.

Del mismo modo, el Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur acotó información sumamente crucial, como que el periodo de incubación del sarampión suele ser entre los 7 a 14 días, pudiendo llegar hasta los 21 días, por lo que las personas deben controlar los síntomas durante 21 días después de la exposición.

En cuanto a la sintomatología de esta enfermedad, presenta tos, secreción nasal, ojos rojos y llorosos, así como fiebre y lo más característico: sarpullido dos o tres días después que comienza en la cara para luego expandirse por el resto del cuerpo.

Vacuna y síntomas del sarampión

La vacuna que se aplica para combatir esta enfermedad es la Vacuna Triple Vírica (MMR), que sigue siendo la mejor manera de protegerse contra el virus, por lo que vacunarse en este preciso momento puede evitar largas cuarentenas en casa para quienes estuvieron expuestos a la enfermedad.

Por ello, vacunarse dentro de las 72 horas posteriores a la exposición es capaz de prevenir los contagios. Si quieres inocularte, las vacunas están disponibles en consultorios de atención primaria, farmacias y en los Departamentos de Salud Pública (DPH).

Brote de sarampión en Carolina del Sur puede afectar estatus sanitario de Estados Unidos

Pero, el brote de sarampión en Carolina del Sur podría tener consecuencias mucho más peligrosas, ya que Estados Unidos perdería su estatus de país erradicado del sarampión (no se ha propagado la enfermedad mediante brotes locales durante más de un año), por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud, van a revisar los datos a finales de enero de 2026.

Luego de la revisión exhaustiva, se determinará si Estados Unidos, así como Canadá hace unos meses, perderá su estatus de país erradico del mortal virus del sarampión.

Sarampión en Carolina del Sur: exposiciones escolares