ALERTA sanitaria: RETIRAN más de seis toneladas de pollo contaminado destinado a comedores en siete estados

Una alerta sanitaria federal activó el retiro inmediato de más de seis toneladas de pollo listo para consumir que era distribuido a comedores institucionales en varios estados de Estados Unidos. La decisión fue adoptada tras detectarse la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en controles de laboratorio realizados a un lote específico del producto.

La medida fue anunciada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos a través de su organismo especializado en seguridad alimentaria, luego de confirmarse un resultado positivo durante un muestreo externo de rutina.

Retiro de pollo afecta a comedores en siete estados

El producto involucrado fue elaborado por la empresa Suzanna’s Kitchen, con sede en Georgia, y estaba destinado exclusivamente a operadores de servicios de alimentación. Entre ellos se encuentran comedores escolares, hospitales y compañías de catering que abastecen instituciones públicas y privadas.

El pollo retirado estaba destinado a comedores escolares y hospitales.

Las entregas se concentraron en centros de distribución de Alabama, Florida, Georgia, Misuri, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte y Ohio. Las autoridades aclararon que el pollo retirado no fue comercializado en supermercados ni en puntos de venta al público general.

Qué producto está involucrado en la alerta

De acuerdo con el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS), el retiro incluye filetes de pechuga de pollo a la parrilla listos para consumir, envasados en cajas de 10 libras. Todo el lote fue producido el 14 de octubre de 2025 y se identifica con un código específico impreso en el sello de inspección federal.

Las autoridades recomendaron a los operadores revisar sus inventarios y aislar de inmediato cualquier unidad que coincida con los datos del lote afectado.

Por qué la listeria representa un riesgo sanitario

La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede causar infecciones severas en poblaciones vulnerables, como adultos mayores, personas con defensas bajas, mujeres embarazadas y recién nacidos, según advierten los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Uno de los principales riesgos es que la bacteria puede sobrevivir en ambientes fríos y contaminar alimentos que no se recalientan antes de ser consumidos, como los productos listos para comer.

Hasta el momento, no se han reportado casos confirmados de enfermedad vinculados a este lote, pero las autoridades subrayaron que la prevención es clave para evitar brotes mayores.

Qué medidas deben tomar los servicios de alimentación

El FSIS solicitó a todos los distribuidores y operadores de comedores institucionales retirar el producto afectado de inmediato y proceder con la limpieza y desinfección profunda de superficies, utensilios y equipos que hayan estado en contacto con el pollo contaminado.

Además, recomendó que cualquier persona que haya manipulado o consumido el producto y presente síntomas como fiebre, dolores musculares, náuseas o vómitos consulte a un profesional de salud.

Qué organismo supervisa este tipo de retiros

Aunque la información sobre los riesgos de la listeria también es difundida por la Administración de Alimentos y Medicamentos, el control y retiro de productos cárnicos y avícolas en Estados Unidos corresponde exclusivamente al FSIS, dependiente del USDA.

Las autoridades confirmaron que continuarán monitoreando la situación y emitirán nuevas actualizaciones si se amplía el alcance del retiro o se detectan casos asociados.