Desde el 1 de enero de 2026, California comenzó a aplicar una nueva normativa que modifica la forma en que se elaboran y venden las tortillas y otros productos hechos con masa de maíz. A partir de esa fecha, estos alimentos deben incluir ácido fólico de manera obligatoria, una decisión que apunta directamente a la prevención de graves problemas de salud en recién nacidos.

La medida no altera el sabor ni la textura del producto, pero sí introduce un componente nutricional clave que busca proteger a los bebés incluso antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.

El cambio silencioso que impacta a millones de familias.

¿Por qué el ácido fólico es tan importante durante el embarazo?

El ácido fólico es una vitamina del complejo B esencial en las primeras semanas de gestación. Su función principal es ayudar al correcto desarrollo del tubo neural, estructura que dará origen al cerebro y la médula espinal del bebé. Especialistas advierten que este proceso ocurre muy temprano, cuando muchas mujeres aún desconocen su embarazo, lo que vuelve crucial que la vitamina esté presente de forma constante en la alimentación diaria.

El dato que encendió las alertas entre las autoridades

Según cifras del Departamento de Salud Pública de California, menos del 30% de las mujeres latinas consumieron ácido fólico antes de quedar embarazadas, una cifra muy inferior a la de otros grupos poblacionales. Esta diferencia se traduce en un mayor riesgo de defectos del tubo neural, como espina bífida y anencefalia, condiciones que pueden generar discapacidades permanentes o incluso ser incompatibles con la vida.

¿Por qué se eligieron las tortillas y la masa de maíz?

Durante décadas, Estados Unidos exigió la fortificación con ácido fólico en productos como arroz, cereales y pasta. Sin embargo, la masa de maíz base de la dieta de millones de familias latinas quedó fuera de esa política. El asambleísta Joaquin Arambula impulsó la nueva ley al considerar que esta exclusión dejaba a una parte importante de la población sin acceso efectivo a la vitamina.

La normativa establece que los fabricantes que operen en California deben añadir una cantidad específica de ácido fólico por cada libra de harina de maíz utilizada y reflejarlo claramente en la etiqueta nutricional. Quedan exentos, por el momento, pequeños productores, restaurantes y tortillerías artesanales que elaboran sus productos desde cero.

¿Qué dicen los médicos sobre esta medida?

El doctor Sergio González, entrevistado por Telemundo 48, explicó que el problema no es biológico, sino de acceso. "Las mujeres latinas no tienen más deficiencia, pero sí menos consumo preventivo de ácido fólico antes del embarazo", señaló. Por eso, incluir esta vitamina en alimentos de consumo diario es considerado una de las estrategias más efectivas para reducir riesgos.

¿Ya hay empresas que aplican esta fortificación?

Sí. Empresas como Gruma, dueña de la marca Mission Foods, confirmaron que fortifican sus productos con ácido fólico desde 2016 y respaldan la nueva legislación. Otras jurisdicciones ya siguen el ejemplo: Alabama aprobó una norma similar que entrará en vigor en 2026.

¿Qué impacto tiene esta ley en la comunidad latina?

Para muchas familias, esta decisión convierte a un alimento cotidiano en una herramienta de prevención silenciosa pero poderosa. Sin cambiar hábitos ni recetas tradicionales, la nueva ley busca reducir desigualdades históricas en salud y proteger a futuras generaciones desde el primer momento.

California se convierte así en el primer estado del país en exigir esta fortificación, marcando un precedente que podría replicarse a nivel nacional.