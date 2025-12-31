ALERTA consumidores en EE. UU.: retiran miles de libras de carne molida por posible contaminación con E. coli
Autoridades sanitarias ordenaron el retiro urgente de carne molida distribuida en varios estados tras detectar una bacteria potencialmente peligrosa.
Una advertencia sanitaria encendió las alarmas en Estados Unidos tras el retiro preventivo de miles de libras de carne molida que podrían representar un riesgo para la salud pública. La medida fue adoptada luego de que análisis oficiales confirmaran la posible presencia de la bacteria E. coli O26, una variante capaz de provocar cuadros intestinales severos.
El producto involucrado fue distribuido por Mountain West Food Group, una empresa con sede en Idaho. La detección se produjo durante controles de rutina realizados por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, organismo dependiente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que ordenó el retiro inmediato del mercado.
Carne molida retirada por riesgo de E. coli en varios estados.
De acuerdo con las autoridades, la bacteria identificada pertenece al grupo STEC, conocido por producir toxinas que pueden afectar gravemente al sistema digestivo. Aunque no se han reportado casos confirmados de personas enfermas, existe preocupación porque parte de la carne ya habría sido comprada y almacenada en refrigeradores o congeladores domésticos.
Los especialistas advierten que los síntomas asociados incluyen diarrea intensa en algunos casos con sangre, vómitos y deshidratación. En situaciones menos frecuentes, la infección puede derivar en el síndrome urémico hemolítico, una complicación que compromete la función renal y que afecta principalmente a niños pequeños, adultos mayores y personas con defensas bajas.
Producto afectado y estados involucrados
El retiro alcanza paquetes sellados al vacío de 16 onzas (1 libra) de carne molida cruda, producidos el 16 de diciembre de 2025, identificados con el número de establecimiento EST 2083 y la fecha de uso o congelación antes del 13 de enero de 2026. La distribución se realizó en California, Colorado, Idaho, Montana, Pensilvania y Washington.
Recomendaciones clave para los consumidores
Las autoridades sanitarias recomiendan no consumir el producto bajo ninguna circunstancia. En caso de haberlo comprado, se debe desechar o devolver al punto de venta. Además, recuerdan que la carne molida debe cocinarse completamente, alcanzando una temperatura interna segura, verificada con termómetro de cocina.
Según la FDA, una correcta higiene alimentaria lavado de manos, separación de carnes crudas, cocción adecuada y refrigeración rápida es fundamental para reducir el riesgo de infecciones graves.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90