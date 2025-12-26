ALERTA consumidores: RETIRAN dulces navideños en EE.UU. por alergias ocultas que podrían poner en riesgo la salud

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos activaron una alerta alimentaria en plena temporada festiva tras ordenar el retiro de varios dulces navideños vendidos en supermercados Aldi. El motivo: la detección de alérgenos no informados en el etiquetado, una omisión que puede provocar reacciones graves en consumidores sensibles.

La advertencia fue emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) a finales de diciembre de 2025, luego de confirmar que determinados lotes contenían trigo y pecanas que no figuraban en la lista de ingredientes. El problema afecta productos de confitería elaborados por Silvestri Sweets Inc., distribuidos a nivel nacional.

Dulces navideños fueron retirados por riesgo de alergias.

Dulces navideños bajo alerta sanitaria

El retiro alcanza a dos variedades comercializadas bajo la marca Choceur, ambas presentadas en bolsas de 5 onzas y ampliamente vendidas durante las fiestas. Se trata de:

Cookie Butter Holiday Bark

Pecan, Cranberry & Cinnamon Holiday Bark

Según la FDA, la decisión se amplió tras una primera notificación realizada semanas antes, al comprobarse que el error no se limitaba a un único lote sino a varias partidas distribuidas en todo el país.

Qué falló en el proceso

La empresa fabricante explicó que la causa fue una falla puntual en la línea de producción y empaque, que permitió que mezclas con frutos secos fueran colocadas en envases correspondientes a otros sabores. Esta situación derivó en la omisión de alérgenos críticos en el rotulado, una infracción directa a las normas de seguridad alimentaria vigentes.

Aunque hasta el momento no se reportaron casos de enfermedades o reacciones alérgicas, la FDA subrayó que el riesgo existe y que el retiro es preventivo. Medios como Reuters y Fox News confirmaron que la investigación sigue en curso.

Por qué los alérgenos no declarados son peligrosos

El consumo de alimentos con ingredientes no informados puede desencadenar desde síntomas leves hasta anafilaxia, una reacción potencialmente mortal. En Estados Unidos, millones de personas conviven con alergias alimentarias, especialmente a frutos secos y trigo, lo que convierte estos errores en un asunto de salud pública.

La FDA mantiene una política estricta de tolerancia cero frente a este tipo de incumplimientos y puede ordenar retiros inmediatos, además de exigir notificaciones públicas para advertir a los consumidores.

Qué deben hacer los consumidores

Las autoridades recomiendan:

No consumir los productos incluidos en el retiro.

los productos incluidos en el retiro. Verificar el número de lote y la fecha de vencimiento impresos en el envase.

impresos en el envase. Desechar el producto o devolverlo en la tienda para solicitar un reembolso.

Buscar atención médica inmediata ante cualquier síntoma de reacción alérgica.

Aldi informó que ya retiró los productos de sus estanterías y habilitó canales de información para orientar a los clientes afectados.

Impacto y próximos pasos

El caso vuelve a poner el foco en la importancia del control de calidad y la trazabilidad dentro de la industria alimentaria, especialmente en productos estacionales de alta demanda. La FDA aseguró que continuará monitoreando la situación y no descarta nuevas acciones si surgen riesgos adicionales.

Por su parte, Silvestri Sweets Inc. afirmó que reforzó sus protocolos internos para evitar incidentes similares en el futuro, mientras que la cadena minorista reiteró su compromiso con la seguridad de los consumidores.