ALERTA inmigrantes: ICE mantendrá operativos de migración en Navidad pese al pedido de la Iglesia
El gobierno de EE. UU. confirmó que no habrá pausa navideña en los operativos migratorios, pese al pedido humanitario de la Iglesia católica.
La administración del presidente Donald Trump confirmó que las acciones de control migratorio y deportación continuarán sin interrupciones durante las fiestas de Navidad en Estados Unidos. La decisión se mantiene pese a un pedido formal de líderes religiosos que solicitaron una pausa humanitaria para evitar mayor temor en comunidades inmigrantes.
PUEDES VER: ALERTA beneficiarios SNAP: desmantelan fraude millonario con cupones de alimentos falsificados por US$7 millones
El anuncio deja en claro que el calendario festivo no modificará el accionar de las agencias federales encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias.
El pedido de la Iglesia católica de Florida
La solicitud fue encabezada por el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, junto a otros obispos de la Conferencia Católica de Florida. En una carta dirigida a la Casa Blanca, los líderes religiosos pidieron suspender temporalmente las redadas, argumentando que muchas detenciones afectan a personas sin antecedentes criminales cuyo único objetivo es trabajar y sostener a sus familias.
La Iglesia pidió una tregua, pero el gobierno mantuvo su postura.
Según advirtieron, el impacto de estas operaciones va más allá de los migrantes indocumentados y alcanza también a familiares y vecinos que residen legalmente en el país.
La respuesta firme de la Casa Blanca
La portavoz presidencial Abigail Jackson respondió al pedido con un mensaje breve y directo, sin mencionar la Navidad ni la solicitud de los obispos. En su declaración, reiteró que el actual gobierno actúa bajo el mandato político con el que fue elegido el presidente.
“El presidente fue elegido con la promesa de deportar a inmigrantes ilegales criminales y está cumpliendo esa promesa”, sostuvo la funcionaria, descartando cualquier excepción por motivos religiosos o humanitarios.
El impacto en sectores clave de la economía
Desde la Iglesia advirtieron que la política migratoria actual afecta a sectores fundamentales de la economía estadounidense. Según Wenski, miles de inmigrantes sostienen actividades esenciales como:
- Construcción
- Agricultura
- Servicios
- Cuidado de la salud
Para el arzobispo, una aplicación más racional de la ley permitiría proteger tanto la seguridad como la estabilidad económica del país.
La labor pastoral en centros de detención
Además de las gestiones públicas, Wenski participa activamente en misiones religiosas dentro y fuera de centros de detención migratoria en Florida. Uno de ellos es el complejo ubicado en los Everglades, conocido como la “Alcatraz de los Caimanes”, donde el clérigo realiza actividades espirituales para acompañar a los detenidos.
“El acompañamiento religioso es una forma de recordar la dignidad humana, incluso en situaciones profundamente deshumanizantes”, expresó el arzobispo.
Sin cambios en la política migratoria
Pese a los llamados basados en la fe y los argumentos humanitarios, la Casa Blanca ratificó que no habrá suspensión de operativos del ICE durante Navidad. Las agencias migratorias continuarán con su agenda habitual, manteniendo la presión sobre comunidades inmigrantes incluso durante las fiestas.
- 1
GOLPE DURO para inmigrantes en EE. UU.: las medidas de Donald Trump que marcaron este 2025
- 2
ALERTA, migrantes con Green Card: estos documentos son OBLIGATORIOS si sales de Estados Unidos en Navidad
- 3
ALERTA, compradores en EE. UU.: Walmart esconde estrategias clave para ahorrar en Navidad sin romper el presupuesto
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90