ALERTA inmigrantes: ICE mantendrá operativos de migración en Navidad pese al pedido de la Iglesia

La administración del presidente Donald Trump confirmó que las acciones de control migratorio y deportación continuarán sin interrupciones durante las fiestas de Navidad en Estados Unidos. La decisión se mantiene pese a un pedido formal de líderes religiosos que solicitaron una pausa humanitaria para evitar mayor temor en comunidades inmigrantes.

El anuncio deja en claro que el calendario festivo no modificará el accionar de las agencias federales encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias.

El pedido de la Iglesia católica de Florida

La solicitud fue encabezada por el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, junto a otros obispos de la Conferencia Católica de Florida. En una carta dirigida a la Casa Blanca, los líderes religiosos pidieron suspender temporalmente las redadas, argumentando que muchas detenciones afectan a personas sin antecedentes criminales cuyo único objetivo es trabajar y sostener a sus familias.

La Iglesia pidió una tregua, pero el gobierno mantuvo su postura.

Según advirtieron, el impacto de estas operaciones va más allá de los migrantes indocumentados y alcanza también a familiares y vecinos que residen legalmente en el país.

La respuesta firme de la Casa Blanca

La portavoz presidencial Abigail Jackson respondió al pedido con un mensaje breve y directo, sin mencionar la Navidad ni la solicitud de los obispos. En su declaración, reiteró que el actual gobierno actúa bajo el mandato político con el que fue elegido el presidente.

“El presidente fue elegido con la promesa de deportar a inmigrantes ilegales criminales y está cumpliendo esa promesa”, sostuvo la funcionaria, descartando cualquier excepción por motivos religiosos o humanitarios.

El impacto en sectores clave de la economía

Desde la Iglesia advirtieron que la política migratoria actual afecta a sectores fundamentales de la economía estadounidense. Según Wenski, miles de inmigrantes sostienen actividades esenciales como:

Construcción

Agricultura

Servicios

Cuidado de la salud

Para el arzobispo, una aplicación más racional de la ley permitiría proteger tanto la seguridad como la estabilidad económica del país.

La labor pastoral en centros de detención

Además de las gestiones públicas, Wenski participa activamente en misiones religiosas dentro y fuera de centros de detención migratoria en Florida. Uno de ellos es el complejo ubicado en los Everglades, conocido como la “Alcatraz de los Caimanes”, donde el clérigo realiza actividades espirituales para acompañar a los detenidos.

“El acompañamiento religioso es una forma de recordar la dignidad humana, incluso en situaciones profundamente deshumanizantes”, expresó el arzobispo.

Sin cambios en la política migratoria

Pese a los llamados basados en la fe y los argumentos humanitarios, la Casa Blanca ratificó que no habrá suspensión de operativos del ICE durante Navidad. Las agencias migratorias continuarán con su agenda habitual, manteniendo la presión sobre comunidades inmigrantes incluso durante las fiestas.