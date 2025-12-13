¡Atención, extranjeros! Después del 30 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sorprendió a los inmigrantes al suspender las extensiones automáticas del permiso de trabajo para todos los que soliciten su renovación.

A partir de allí, la normativa ha ocasionado gran preocupación, pues establece que, en caso de que la tarjeta de trabajo expire antes de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el trabajador deberá cesar de inmediato sus labores hasta obtener un nuevo documento aprobado. ¿No importa si la actualización está en trámite? Esto debes saber.

Esta será la situación de un inmigrante que sigue trabajando con EAD en trámite de renovación

'Diario Las Américas' y otros portales, compartieron más detalles sobre la complicada situación de un trabajador inmigrante tras el fin de la extensión del permiso de trabajo en EE. UU. La nueva normativa de USCIS prohíbe el uso del Employment Authorization Document (EAD) vencido para continuar trabajando.

Este documento, que anteriormente permitía a ciertos no ciudadanos laborar legalmente en el país americano, ahora presenta restricciones muy preocupantes. Con la implementación de la regla federal el 30 de octubre de 2025, los trabajadores cuyo permiso expire durante el proceso de renovación deberán cesar sus actividades laborales.

Esta situación impacta de manera particular a quienes están en proceso de ajuste de estatus, a los dependientes H-4 y a los solicitantes de asilo. La eliminación de las extensiones automáticas ha transformado notablemente la situación para todos los que dependían del EAD.

Anteriormente, los solicitantes que renovaban su permiso a tiempo podían seguir trabajando, incluso si su tarjeta había caducado. No obstante, HOY, esta opción ya no está disponible bajo la nueva regulación. Esto no afecta a los EAD que hayan sido extendidos automáticamente antes de la fecha límite establecida.

¿Quiénes son los más perjudicados frente a esta normativa?

Las poblaciones más afectadas por los retrasos en los procesos migratorios, son los cónyuges H-4, los solicitantes de residencia permanente y quienes buscan asilo. Estos grupos enfrentan interrupciones en su actividad laboral que pueden prolongarse durante semanas o incluso meses.

La única excepción a esta situación la constituyen los beneficiarios del TPS, quienes cuentan con extensiones automáticas basadas en avisos oficiales, aunque deben verificar la validez de su situación de manera individual. Sin estas extensiones, la continuidad en el empleo se convierte en un desafío que requiere una planificación cuidadosa y un seguimiento constante del proceso migratorio.