¡Dato muy importante! Recientemente, algunos abogados de inmigración del sur de Florida han dado una luz de esperanza a algunos extranjeros, cuyos Estatus de Protección Temporal (TPS) ya vencieron o están a poco de llegar a su fin, al revelar que existe una alternativa legal para evitar la deportación y con ello, el fin de sus sueños en Estados Unidos. ¿Cuál es esa opción?

Inmigrantes con TPS: esta opción evitará que sean deportados y puedan mantener el estatus

'CBSNews' compartió las últimas declaraciones de ciertos abogados de inmigración en el sur de Florida, quienes señalaron que algunos inmigrantes que cuentan con el TPS caducado o que está próximo a expirar, podrían tener alternativas que les ayudarían a no ser expulsados del país americano.

Esta valiosa información se ha dado en medio de un contexto donde las familias de personas extranjeras detenidas en centros de inmigración de la región continúan expresando su preocupación por el clima de miedo e incertidumbre que se vive en estas instalaciones.

Por su parte, la abogada Patricia Elizee explicó a dicho medio que ciertos beneficiarios de TPS podrían ser elegibles para obtener estatus legal a través de un tribunal de inmigración, todo ello dependiendo de sus vínculos familiares y del tiempo que hayan residido en la nación de Donald Trump.

"Si puedes demostrar que has estado aquí más de 10 años y que tienes un familiar que es ciudadano estadounidense o residente permanente, podrías tener la oportunidad de que un juez te otorgue una tarjeta verde (Green Card)", explicó Elizee, dejando en claro que esa acción serviría de mucho para este grupo de inmigrantes beneficiarios del TPS.

¿Qué debe tomar en cuenta este grupo de inmigrantes si toman la opción brindada por los abogados?

Vale resaltar que es muy importante que el familiar en cuestión, a la hora de defender tu estatus migratorio en EE. UU., debe ser un padre, cónyuge o hijo que sí o sí sea una persona ciudadana.

La abogada también enfatizó que este proceso discrecional y recomendó de manera directa la contratación de un abogado especializado en inmigración, dado que cada caso es evaluado de manera individual por un juez de inmigración y que cada uno, se desarrolla de una propia manera.