El Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos continúa respaldando a miles de extranjeros en medio de un conflicto legal, esto luego del anuncio de su fin. Recientemente, los tribunales compartieron una resolución que permite la vigencia de una regla de autorización de empleo, la cual se extenderá para ciertos beneficiarios hasta octubre de 2026. A continuación, todo sobre este respaldo.

Venezolanos: EAD de este grupo tendrá validez en EE. UU. hasta esta fecha

Según información de 'La Nación' y las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, hace unos meses, se conoció que Venezuela ya no cuenta ni cumple con los requisitos para su designación al TPS en la nación de Trump, lo que llevó al término de esta designación, previamente otorgada en 2023 por Biden.

Este grupo de venezolanos podrán seguir firmes en EE. UU. tras confirmarse validez de su EAD hasta esta fecha.

Esta sorpresiva decisión se basó en que la elegibilidad del país "es contraria al interés nacional". Ante ello, el 3 de octubre, el Tribunal Supremo respaldó la cancelación de manera inmediata. No obstante, una orden del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California, la cual fue emitida el 30 de mayo, extendió la validez del Documento de Autorización de Empleo (EAD) para algunos.

Según el anuncio de Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), todos los que se reinscribieron antes del 17 de enero de 2025 y poseen un Formulario I-94 con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026, así como una solicitud de renovación del EAD presentada antes del 5 de febrero de 2025, podrán disfrutar de una extensión automática de su permiso de trabajo por hasta 540 días.

Asimismo, es importante saber que todos los beneficiarios del TPS que cumplan de manera positiva con todas estas condiciones mantendrán su autorización de empleo válida hasta el 2 de octubre de 2026. Sin duda, una gran oportunidad para estos extranjeros.

¿Cuántos venezolanos estuvieron en riesgo tras fin del TPS y fueron deportados?

Vale mencionar que, luego de la drástica decisión del Tribunal Supremo de acabar con el TPS, más de 350 mil venezolanos se encontraron en riesgo inmediato de detención y deportación.

En tanto, 250 mil venezolanos, a partir del 7 de noviembre, esto luego que venciera el TPS 2021, se vieron afectados, tal como expresó la propia organización estadounidense.