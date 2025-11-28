- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile Femenino
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Hernán Barcos
- Tabla Liga de Vóley
- Encendido de árbol
ALERTA, inmigrantes en EE. UU.: este es el IMPORTANTE portal que puedes usar para denunciar y reportar abusos de ICE y CBP
El Congreso de Estados Unidos lanzó una innovadora plataforma destinada a facilitar la denuncia de abusos cometidos por el ICE y CBP contra inmigrantes.
Recientemente, y en medio de la creciente vigilancia sobre las acciones de los agentes migratorios, el Congreso de Estados Unidos sorprendió a la comunidad al tomar una medida sin precedentes: lanzó un portal digital destinado a recopilar denuncias de abusos perpetrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP). ¿De qué trata y quiénes pueden usarlo?
PUEDES VER: Policía de Michigan en ALERTA máxima por swatting: una amenaza de BOMBA desata el caos en un Walmart
EE. UU.: este es el importante portal que puedes usar para denunciar abusos de ICE y CBP
Esta inesperada iniciativa a favor de los inmigrantes, impulsada por el Comité de Supervisión Demócrata de la Cámara de Representantes, en EE. UU., tiene como objetivo establecer una base de datos exhaustiva que documente incidentes de uso excesivo de la fuerza, arrestos polémicos y otros actos de abuso de autoridad.
EE. UU.: este es el importante portal que puedes usar para denunciar abusos de ICE y CBP.
Esta herramienta resalta por su simplicidad, compuesta por un formulario y una hoja digital, pero, además, cuenta con un impacto significativo para todos los extranjeros.
Y es que, según la información de las autoridades, este reporte se almacenará de manera automática en una base de datos del Congreso Federal, lo que representa un avance en la documentación que no se había logrado hasta ahora. Esta información tiene el potencial de ser fundamental para futuras acciones de supervisión, investigaciones o incluso para la presentación de cargos penales.
¿Qué abusos se podrán denunciar a partir de ahora con este portal?
Mediante datos de expertos y declaraciones, se conoció que todos los ciudadanos extranjeros podrán presentar denuncias sobre abusos cometidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante un formulario específico. Entre los incidentes que se pueden reportar se encuentran los siguientes:
- El uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes.
- Arrestos que se consideren abusivos o carentes de justificación.
- Acciones vinculadas a deportaciones que impliquen maltrato o abuso de autoridad.
- Además, se aceptarán testimonios de testigos que hayan presenciado estos abusos.
- Evidencias digitales que incluyan artículos de prensa, grabaciones o enlaces a videos que respalden las denuncias.
¿Por qué es importante esta iniciativa?
La finalidad de la importante base de datos es necesaria por este motivo: tener como atecedente un archivo nacional que evidencie pruebas de abusos, esto pese a que algunas víctimas no quieran demandar.
El abogado especialista en inmigración, Luis Carrillo, resaltó que esta nueva medida muestra "las evidencias en contra de los oficiales que se pasan la raya, brutalmente le pegan a los indocumentados".
- 1
ALERTA en Walmart de Worthington: reportan arresto de mujer de 39 años tras ser acusada de robar artículos valorizados en $1.013,61
- 2
MUCHA ATENCIÓN inmigrantes con ICE y USCIS: agencias federales están ARRESTANDO a solicitantes y cónyuges en entrevistas
- 3
¡TRAGEDIA en Walmart de Englewood! Niño de 3 años muere en estacionamiento atropellado por mujer que conducía un Jeep
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90