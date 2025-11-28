Recientemente, y en medio de la creciente vigilancia sobre las acciones de los agentes migratorios, el Congreso de Estados Unidos sorprendió a la comunidad al tomar una medida sin precedentes: lanzó un portal digital destinado a recopilar denuncias de abusos perpetrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP). ¿De qué trata y quiénes pueden usarlo?

EE. UU.: este es el importante portal que puedes usar para denunciar abusos de ICE y CBP

Esta inesperada iniciativa a favor de los inmigrantes, impulsada por el Comité de Supervisión Demócrata de la Cámara de Representantes, en EE. UU., tiene como objetivo establecer una base de datos exhaustiva que documente incidentes de uso excesivo de la fuerza, arrestos polémicos y otros actos de abuso de autoridad.

EE. UU.: este es el importante portal que puedes usar para denunciar abusos de ICE y CBP.

Esta herramienta resalta por su simplicidad, compuesta por un formulario y una hoja digital, pero, además, cuenta con un impacto significativo para todos los extranjeros.

Y es que, según la información de las autoridades, este reporte se almacenará de manera automática en una base de datos del Congreso Federal, lo que representa un avance en la documentación que no se había logrado hasta ahora. Esta información tiene el potencial de ser fundamental para futuras acciones de supervisión, investigaciones o incluso para la presentación de cargos penales.

¿Qué abusos se podrán denunciar a partir de ahora con este portal?

Mediante datos de expertos y declaraciones, se conoció que todos los ciudadanos extranjeros podrán presentar denuncias sobre abusos cometidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante un formulario específico. Entre los incidentes que se pueden reportar se encuentran los siguientes:

El uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes.

Arrestos que se consideren abusivos o carentes de justificación.

Acciones vinculadas a deportaciones que impliquen maltrato o abuso de autoridad.

Además, se aceptarán testimonios de testigos que hayan presenciado estos abusos.

Evidencias digitales que incluyan artículos de prensa, grabaciones o enlaces a videos que respalden las denuncias.

¿Por qué es importante esta iniciativa?

La finalidad de la importante base de datos es necesaria por este motivo: tener como atecedente un archivo nacional que evidencie pruebas de abusos, esto pese a que algunas víctimas no quieran demandar.

El abogado especialista en inmigración, Luis Carrillo, resaltó que esta nueva medida muestra "las evidencias en contra de los oficiales que se pasan la raya, brutalmente le pegan a los indocumentados".