Ministro de Defensa de Venezuela declara tras captura de Nicolás Maduro y anuncia despliegue masivo de armas

Luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que fuerzas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa; el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, se pronunció al pueblo y brindó más detalles respecto a los ataques militares.

Este sábado 3 de enero, mediante las redes sociales, Padrino anunció un "despliegue masivo" de armas y fuerzas militares para la "defensa nacional", destacando que se incluirán medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y sistemas misilísticos, en respuesta a los ataques de Estados Unidos.

"Fuerzas invasoras (...) han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde helicópteros de combate en urbanismo de población civil", indicó Padrino López.

Comunicado del Ministerio de Defensa tras captura de Estados Unidos a Nicolás Maduro

El ministro insistió que: "El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación. No lo lograrán... El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un "cambio de régimen", en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores."

Comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Asimismo, Venezuela declaró un estado de emergencia internacional, rechazando lo que califica de agresión y llamando a defender su soberanía. "Proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada. Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista", agregó.

Por su parte, Diosdado Cabello, ministro del Interior se pronunció: "No es la primera batalla que contra este pueblo han emprendido algunos creyendo que nos van a derrotar, creyendo que van a mancillar el honor y la dignidad del soldado, del policía, del venezolano de a pie, no es la primera. Hemos sabido sobrevivir a todas estas circunstancias y más allá, más allá de cualquiera de nosotros, aquí hay un pueblo que está organizado".