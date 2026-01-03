En una reciente conferencia de prensa en Washington, Marco Rubio, quien se desempeña como Secretario de Estado de Estados Unidos en la administración Trump, no pudo ser ajeno al reciente ataque de las fuerzas armadas de su país contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Resaltó las oportunidades que tuvo el presidente de dicha nación para evitar su actual situación.

Tras captura de Maduro, Rubio elogia a Trump: "Es un presidente de paz, pero no jueguen con él"

Hace unos minutos, el mandatario republicano, Donald Trump, destacó la exitosa operación que resultó en la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Durante su declaración, subrayó que no hubo bajas entre las fuerzas armadas estadounidenses ni se perdió equipo militar en la misión y también se pronunció sobre lo que pasará en el país de Caracas.

Al respecto, el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, decidió resaltar los últimos mensajes del presidente americano y señalar que Maduro, pudo evitar su destino. "Se le plantaron muchas oportunidades. (...) Cuando el presidente dice que va hacer algo no juega, este es un presidente de acción. Ahora si lo saben si no lo sabían. Maduro tuvo múltiples oportunidades", manifestó.

"Nicolás Maduro tuvo miles de oportunidades, pero decidió estancarse en el poder", acotó Marco Rubio, quien también consideró que "Estados Unidos" no es un jugador cualquiera y que "esta será la manera en la que se jugará". Asimismo, el político resaltó que Trump es un presidente de paz, que busca y "quiere la paz", pero que no jueguen con él debido a que "nada va a terminar bien".

¿Qué dijo Trump sobre la situación actual en Venezuela tras la captura de Maduro?

Trump brindó más detalles sobre la situación en Venezuela tras el polémico arresto del mandatario Nicolás Maduro. En un evento realizado en su club Mar-a-Lago, Trump mencionó que altos funcionarios de su administración, como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, liderarían un "equipo" encargado de guiar el país sudamericano.

"Durante un tiempo, en gran parte serán las personas que están justo detrás de mí. Nosotros vamos a dirigirlo. Vamos a recuperarlo", afirmó Trump, mientras se encontraba acompañado por Rubio, Hegseth y el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto.

El mandatario comentó que el equipo de Rubio y Hegseth colaboraría con el pueblo venezolano para garantizar una transición efectiva, sugiriendo la posibilidad de un vacío de poder en la ausencia de Estados Unidos. Además, Trump no descartó la opción de una intervención militar, afirmando: "No le tememos a las botas sobre el terreno".