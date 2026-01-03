Alerta en Estados Unidos: fuertes imágenes de la captura de Nicolás Maduro y el ataque a gran escala contra Venezuela

¡Capturaron a Maduro! En un hecho que marca un antes y un después en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la captura de Nicolás Maduro tras un operativo militar de gran envergadura. La acción se produce después de meses de tensión en el Caribe y el Pacífico, donde se habían reportado múltiples ataques a embarcaciones sospechosas de traficar drogas desde territorio venezolano.

Donald Trump anuncia la captura y salida de Nicolás Maduro de Venezuela: imágenes impactantes

Este 3 de enero, Trump utilizó su cuenta en Truth Social para dar detalles del operativo: "Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país", según la publicación del mandatario.

EE. UU. capturó a Nicolás Maduro y Cilia Flores, informó Donald Trump.

De acuerdo con Trump, la operación se realizó en coordinación con las fuerzas del orden estadounidenses, y prometió brindar más información próximamente. Asimismo, anunció una conferencia de prensa a las 11:00 a.m. ET desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, donde se esperan imágenes y detalles adicionales sobre la acción.

¿Qué pasó en Venezuela con Maduro en 2025?

Durante los últimos cinco meses de 2025, Venezuela se convirtió en escenario de más de 35 ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, atribuidos a supuestas operaciones de narcotráfico. Estas acciones dejaron al menos 100 víctimas mortales en alta mar, según reportes previos y declaraciones oficiales de Estados Unidos.

El contexto de violencia marítima y la tensión diplomática entre Washington y Caracas habrían sido factores clave para que el gobierno estadounidense ejecutara la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro. De acuerdo con la Casa Blanca y con declaraciones del presidente Trump en Truth Social, el objetivo principal era neutralizar la amenaza que, según Estados Unidos, representa el régimen venezolano en la región.

La comunidad internacional sigue atentamente los acontecimientos. Se espera que, en la conferencia de prensa en Mar-a-Lago, se presenten imágenes del operativo y se expliquen los detalles de la detención del presidente venezolano y su esposa. Esta acción podría redefinir la dinámica política y de seguridad en América Latina, así como la postura de Estados Unidos frente a regímenes considerados dictatoriales.